Carburants : pas de risque de pénurie au mois de mai, promet le ministre de l'Économie

Même en cas de problèmes d'importation, la France dispose de trois mois de stocks stratégiques, selon Roland Lescure.

( AFP / ERIC CABANIS )

Il ne faut pas craindre de pénurie de carburant au mois de mai, a assuré mardi 28 avril le ministre de l'Économie Roland Lescure sur France Inter . Le week-end dernier, Emmanuel Macron avait mis en garde contre des "comportements de panique" qui créent des tensions sur l'approvisionnement.

Il était interrogé sur des déclarations du patron de TotalEnergies, Patrick Pouyanné vendredi, qui avait estimé que si le blocage du détroit d'Ormuz, dans le Golfe, perdurait "encore deux ou trois mois", la France entrerait "dans une ère de pénurie énergétique" .

"On n'a pas eu de pénurie en avril" et "je n'ai pas non plus d'inquiétude pour le mois de mai", a réagi Roland Lescure, à l'unisson de la ministre déléguée en charge de l'Énergie, Maud Bregeon, interrogée elle sur franceinfo , qui a assuré qu'il n'y avait "aucun risque de pénuries" sur l'essence, le diesel, le kérosène "pour les semaines à venir".

100 millions de barils en stock

Et "si jamais on faisait face à des enjeux d'importation (...) on a trois mois de stocks stratégiques" d'avance, a poursuivi Roland Lescure, ajoutant que le gouvernement a aussi prévu d'augmenter le raffinage. Les stocks stratégiques sont évalués "100 millions de barils, nous en avons libéré moins de 2%" , a détaillé Maud Bregeon.

Au lendemain des déclarations du président de TotalEnergies, le président de la République, Emmanuel Macron, avait assuré samedi qu'à ce jour, "la situation ne nous fait envisager aucune pénurie", mais que "la pire des choses, dans ces moments-là où il y a des tensions, de l'incertitude géopolitique, c'est que ces tensions soient accrues par des comportements de panique" .

"Et bien souvent, la pénurie, on la crée par ces comportements de panique eux-mêmes", avait-il estimé lors d'une conférence de presse.

Selon Roland Lescure, Patrick Pouyanné "n'est plus tout à fait dans son rôle quand il inquiète avec la menace d'éventuelles pénuries". "Je ne sais pas et lui non plus ce qu'il en sera dans deux ou trois mois" , a-t-il ajouté.

Il a également précisé qu'il recevrait les compagnies aériennes pour "faire le point sur la préparation de l'été" avec le ministre des Transports, Philippe Tabarot.