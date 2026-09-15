Carburants : les prix continuent de flamber mais il n'y a "aucun risque de pénurie", promet le gouvernement

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Lundi 14 septembre, le pourcentage de stations services ayant des indisponibilités était de 13%, selon le site du gouvernement.

De quoi rassurer les inquiétudes, malgré la flambée des prix du gazole et de l'essence. Ce mardi 15 septembre, la ministre déléguée à l'Energie, Maud Bregeon, a promis sur France 2 qu'il "n'y a aucun risque de pénurie" de carburants. " 90% des stations n'ont aucune difficulté d'approvisionnement", a-t-elle ajouté, tandis que 10% ont une pénurie d'au moins un carburant.

Du fait du plafonnement des prix mis en place dans les stations TotalEnergies, toutefois, celles-ci sont particulièrement touchées par des ruptures (86% des stations en rupture), a-t-elle précisé. "Il n'y a pas de risque de pénurie", a renchéri le PDG de Coopérative U Dominique Schelcher sur LCI, qui continue de considérer que Total fait de la "concurrence déloyale". "Quand les marges (de ce groupe, ndlr) sont multipliées par 4 ou par 5, c'est quand même tout à fait exceptionnel", a-t-il dit. "Une chose qui bénéficierait à tous les Français, c'est de vendre moins cher à tous les vendeurs de carburant, dont nous par exemple, pour permettre de toucher un plus grand nombre avec un prix réduit", a-t-il exhorté. De son côté, Michel-Edouard Leclerc, plaide pour "suspendre" la part des certificats d'économie d'énergie (CEE). Les CEE financent notamment des aides à la mobilité électrique et à la rénovation énergétique en faisant contribuer les fournisseurs d'énergie et de carburants, a-t-il dit sur RMC/BFM.

Vers une prolongation des aides ?

Le prix du gazole frôle depuis ce weekend son record depuis le déclenchement de la guerre en Iran en février dernier et dépasse 2,30 euros le litre. Lundi, au lendemain du weekend, le pourcentage de stations services ayant des indisponibilités était de 13%, selon le site du gouvernement, contre 8% le 12 septembre. Interrogée sur la prolongation des aides, notamment celle dite "grands rouleurs" à destination des ménages modestes et ouverte jusqu'en octobre, la ministre a répondu : "on s'adapte et tous les deux à trois mois, on prolonge lorsque c'est nécessaire ces dispositifs". Annoncée le 22 avril par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, l'indemnité, prévue au départ de 50 euros, avait été portée à 100 euros. L'aide peut-elle être augmentée ? "Je ne ferme aucune porte", a dit la ministre, qui a de nouveau lancé un appel aux "1,5 million" qui n'ont pas fait la demande.

Plusieurs dizaines de pêcheurs bloquent ce mardi matin un dépôt pétrolier à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) pour protester contre la hausse des prix du carburant et la dégradation de leurs conditions de travail, ont-ils indiqué à l'AFP.