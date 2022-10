Carburants : le secteur du tourisme inquiet à l’approche des vacances

Face aux pénuries de carburants, certains Français commencent à annuler leurs vacances de la Toussaint, au risque de remettre en cause la belle arrière-saison espérée par le secteur du tourisme. « Maintenant, il faut arrêter, on ne peut pas bloquer toute la France », a affirmé Roland Héguy, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih), sur l'antenne de France Bleu Vaucluse en début de semaine.

Après une journée de mobilisation interprofessionnelle en demi-teinte, les grèves ont été reconduites, mardi 18 octobre, dans plusieurs raffineries et de gros dépôts de TotalEnergies, avec des tensions sur l'approvisionnement en carburant : les pénuries touchaient, mardi, « moins de 25 % des stations-service contre 30 % le week-end dernier », selon la Première ministre, Élisabeth Borne.

« 60 % d'annulation »

Face à la crise des carburants, des Français hésitent à confirmer leurs réservations, voire renoncent à partir en vacances. « Il y a jusqu'à 60 % d'annulation dans des établissements sur le tourisme d'affaires pour cette semaine », a précisé le représentant des hôteliers, Roland Héguy, ce coup-ci invité de France 2, en estimant que « quand il n'y a plus de mobilité, il n'y a plus d'activité ». Autre conséquence de la grève sur le secteur : « Plus de 30 % de chiffre d'affaires en moins dans certains restaurants le midi. » Coignard – L'épouvantail de la « grève

