Carburants: le gouvernement "voit le bout" de la crise

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon à Paris le 3 juin 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le gouvernement a affiché son optimisme jeudi au lendemain de la signature d'un protocole d'accord entre l'Iran et les Etats-Unis, entrevoyant "le bout" de la crise liée à l'envol des prix du carburant.

Censé mettre fin au conflit déclenché fin février, le protocole d'accord prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz, où transitent habituellement 20% des flux de pétroles mondiaux, laissant espérer une baisse des prix à la pompe.

Retrouveront-ils leur niveau d'avant-guerre d'ici à juillet? "Je ne peux pas m'engager là-dessus (...) ou je prendrais le risque de mentir aux Français", a répondu sur BFMTV/RMC la porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'Energie, Maud Bregeon.

"Ce que je peux dire, c'est que ça a commencé à baisser et que ça doit continuer à baisser, que c'est une bonne nouvelle pour les gens et qu'en tout état de cause, si cet accord se confirme et que tout avance dans le sens que l'on espère, on en voit le bout", a-t-elle ajouté.

Pour le ministre du Commerce, Serge Papin, "on peut retrouver de la confiance" et "quitter l'attentisme", a-t-il déclaré sur Public Sénat, estimant que la baisse des cours du pétrole allait "se répercuter à la pompe très vite".

Le ministre de l'Economie, Roland Lescure, a toutefois prévenu sur RTL qu'un retour du carburant à 1,70 euro le litre prendrait "un peu de temps parce qu'il va y avoir encore des incertitudes".

Interrogé sur les prévisions moroses de la Banque de France et de l'Insee, M. Lescure a redit qu'elles avaient été établies "avant l'accord de paix", sur la base du prix d'un baril de pétrole qui resterait "à 100 dollars toute l'année".

La Banque de France a nettement abaissé cette semaine sa prévision de croissance pour 2026, en tablant désormais sur une croissance nulle au deuxième trimestre, tandis que l'Insee prévoit pour fin décembre une hausse des prix de 2,7% sur un an.

De son côté, Serge Papin a évoqué "un redémarrage de l'activité avec la saison touristique qui s'ouvre" sous "de bonnes augures".