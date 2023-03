Carburants : la raffinerie de Gonfreville débloquée, l'approvisionnement de l'Île-de-France a redémarré

Le secteur de l'énergie -gaz, pétrole, électricité- reste particulièrement mobilisé depuis le 19 janvier contre la réforme des retraites.

( AFP / LOU BENOIST )

Les forces de l'ordre ont débloqué dans la nuit la grande raffinerie de TotalEnergies de Gonfreville-L'Orcher en Normandie, et l'approvisionnement du bassin parisien en carburants a repris vendredi 24 mars, a indiqué la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

"Le pompage a redémarré" et "cela permet d'approvisionner l'Île-de-France", a déclaré la ministre, interrogée par RMC sur l'intervention des forces de l'ordre dans la nuit pour débloquer la raffinerie de Gonfreville-L'Orcher en Normandie et permettre aux salariés réquisitionnés de prendre leur service . "Ce sont des réquisitions ultra-ciblées, on parle de trois ou quatre salariés qui doivent prendre leur service", a ajouté la ministre.

Selon Éric Sellini, coordinateur national CGT Chimie, "ce sont juste les expéditions qui vont reprendre, très partiellement et s'ils y arrivent, et sur un seul produit, le kérosène car les aéroports parisiens sont à sec". Le secteur de l'énergie -gaz, pétrole, électricité- reste particulièrement mobilisé depuis le 19 janvier contre la réforme des retraites du gouvernement.

"Tenir jusqu'au retrait" de la réforme

"Maintenant, avec des dépôts en grève, et cinq raffineries sur six à l’arrêt, l’objectif est de tenir jusqu'au retrait" du texte, a ajouté Éric Sellini.

Le gouvernement dispose pour sa part de "trois à quatre mois" de stocks "pour faire face à tout type de crise" et dans lesquels le gouvernement puise depuis début mars, a rappelé Agnès Agnès Pannier-Runacher. "Le sujet, ce n'est pas les stocks mais la logistique" , a-t-elle dit.

La raffinerie TotalEnergies, la plus grande de France, alimente un pipeline "très puissant", a souligné la ministre. "Il est important qu'il puisse fonctionner. La meilleure façon d'approvisionner les stocks intermédiaires qui permettent ensuite d'approvisionner les stations-services, c'est de pousser le carburant dans ces pipelines", a-t-elle ajouté.