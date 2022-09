Carburants : en cas de nouvelle "explosion des prix", "on accompagnera les Français", promet Gabriel Attal

Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes publics, le 26 novembre à Paris. ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

"Si à nouveau on se retrouvait dans une situation avec une explosion des prix du carburant, on accompagnera les Français", mais en passant plutôt "sur une aide ciblée pour les Français qui travaillent", a expliqué Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes publics, sur l'antenne de RTL ce mardi 27 septembre.

Pour préserver le portefeuille des Français malgré la hausse des prix à la pompe, la remise carburant a été prolongée à -30 centimes le litre en septembre-octobre, puis -10 en novembre-décembre. La fin de l'année 2022 devrait sonner le glas de cette ristourne, comme l'a à nouveau confirmé ce mardi 27 septembre Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes publics, sur l'antenne de RTL.

Il a néanmoins assuré que "si à nouveau on se retrouvait dans une situation avec une explosion des prix du carburant, on accompagnera les Français", mais de manière différente. "On passera sur une aide ciblée pour les Français qui travaillent, qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler - ça permettra de les accompagner davantage qu'avec la ristourne carburant", a-t-il expliqué.

Vers des dispositifs ciblés

"La réalité, c'est qu'il faut aller le plus possible vers des dispositifs ciblés, aussi pour des raisons de finances publiques", a précisé Gabriel Attal. "On regarde aussi le cours du baril de pétrole, je crois qu'il est aujourd'hui autour de 80 dollars. Si les choses devaient exploser à nouveau, on prendra nos responsabilités", a promis le ministre.

Vendredi sur France Info, le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, l'avait également souligné : "Le ministre de l'Economie a annoncé cette semaine que l'effort qu'on fait va jusqu'au 31 décembre et qu'après ce serait autre chose, il n'y aurait plus le même dispositif."

"Quand il y a un très gros pic sur les carburants, comme cet été, il est normal que l'on aide les automobilistes. On garde cette ligne. (...) Il n'y aura plus de dispositif de soutien et, si les choses étaient nécessaires, on s'adaptera. La protection s'adapte aux circonstances et aux prix", a-t-il poursuivi.