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Carburant : les prix continuent leur décrue dans le sillage de l'accord entre Téhéran et Washington
information fournie par Boursorama avec Media Services 24/06/2026 à 15:51

Le SP95 atteint son prix le plus bas depuis le 16 mars, et le gazole depuis le 4 mars.

( AFP / ERIC CABANIS )

( AFP / ERIC CABANIS )

Les prix du gazole et du SP95-E10 continuent de baisser en France mercredi 24 juin pour atteindre 1,90 euro en moyenne, dans le sillage d'un accord pour mettre fin à la guerre entre les États-Unis et l'Iran , selon des chiffres calculés par l'AFP à partir des données gouvernementales.

Mercredi à 11h, le SP95-E10 se vendait au prix de 1,902 euro le litre (moyenne sur 7.547 stations-service), en baisse de 0,4 centime par rapport à mardi.

Le gazole s'achetait 1,907 euro (-0,8 centime par rapport à la veille, moyenne sur 9.628 stations).

Ces prix sont les plus bas depuis le 16 mars pour le SP95-E10 et le 4 mars pour le gazole, au début du conflit au Moyen-Orient.

Ces chiffres excluent la Corse ainsi que les départements et territoires d'outre-mer.

Le SP98 reste au-dessus de 2 euros

Depuis 2006, les stations-service ont l'obligation de communiquer leurs prix au site gouvernemental www.prix-carburants.gouv.fr. Ces données sont ensuite publiées en libre accès et analysées par l'AFP.

Ces carburants étaient repassés sous la barre symbolique des deux euros le 3 juin pour le SP95-E10 et le 16 juin pour le gazole. Le SP98 reste encore au-dessus. Mercredi il s'achetait en moyenne à 2,008 euro le litre (sur 8.002 stations).

Tous ces prix sont en baisse quasi continue depuis les déclarations à la mi-juin de Donald Trump sur un accord imminent avec l'Iran pour mettre fin à la guerre lancée par les États-Unis et Israël le 28 février.

La veille, le SP95-E10 et le gazole se vendaient en moyenne à 1,72 euro et le SP98 à 1,83 euro.

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