Carburant : les prix continuent leur décrue dans le sillage de l'accord entre Téhéran et Washington

Le SP95 atteint son prix le plus bas depuis le 16 mars, et le gazole depuis le 4 mars.
( AFP / ERIC CABANIS )
Les prix du gazole et du SP95-E10 continuent de baisser en France mercredi 24 juin pour atteindre 1,90 euro en moyenne, dans le sillage d'un accord pour mettre fin à la guerre entre les États-Unis et l'Iran , selon des chiffres calculés par l'AFP à partir des données gouvernementales.
Mercredi à 11h, le SP95-E10 se vendait au prix de 1,902 euro le litre (moyenne sur 7.547 stations-service), en baisse de 0,4 centime par rapport à mardi.
Le gazole s'achetait 1,907 euro (-0,8 centime par rapport à la veille, moyenne sur 9.628 stations).
Ces prix sont les plus bas depuis le 16 mars pour le SP95-E10 et le 4 mars pour le gazole, au début du conflit au Moyen-Orient.
Ces chiffres excluent la Corse ainsi que les départements et territoires d'outre-mer.
Le SP98 reste au-dessus de 2 euros
Depuis 2006, les stations-service ont l'obligation de communiquer leurs prix au site gouvernemental www.prix-carburants.gouv.fr. Ces données sont ensuite publiées en libre accès et analysées par l'AFP.
Ces carburants étaient repassés sous la barre symbolique des deux euros le 3 juin pour le SP95-E10 et le 16 juin pour le gazole. Le SP98 reste encore au-dessus. Mercredi il s'achetait en moyenne à 2,008 euro le litre (sur 8.002 stations).
Tous ces prix sont en baisse quasi continue depuis les déclarations à la mi-juin de Donald Trump sur un accord imminent avec l'Iran pour mettre fin à la guerre lancée par les États-Unis et Israël le 28 février.
La veille, le SP95-E10 et le gazole se vendaient en moyenne à 1,72 euro et le SP98 à 1,83 euro.
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