Carburant : les prix à la pompe ont grimpé de 5 à 6 centimes d'euros depuis le début de l'année

Cette moyenne a été communiquée par le ministre de la Transition écologique, lundi 27 janvier.

(illustration) ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Les prix des carburants ont subi une hausse en moyenne de cinq centimes au litre depuis un mois, selon des chiffres du ministère de la Transition écologique publiés lundi.

Cette hause résulte de la remontée des cours mondiaux du pétrole, a indiqué la même source. "On a une augmentation des prix à la pompe de 5 à 6 centimes par litre en France en TTC depuis le début de l’année et cette augmentation est uniquement due à l'augmentation du prix mondial du pétrole brut sur la même période", a indiqué lundi matin Olivier Gantois, directeur de l'UFIP Energies et mobilités (Union française des industries pétrolières), interrogé sur Radio classique.

"Sur la même période, le prix du brut qui était à 74 (dollars le baril NDLR) en fin d'année 2024 est passé à 79,80 (dollars) à l’heure où nous parlons", a-t-il précisé.

Les cours du pétrole sont notamment soutenus par les sanctions des Etats-Unis visant le commerce du pétrole russe, annoncées début janvier, qui obligent l'Inde, la Chine et la Turquie à s'approvisionner plutôt au Moyen-Orient pour les contourner, et cette demande supplémentaire tend à faire monter les prix.

En France, les prix à la pompe qui étaient orientés à la baisse depuis l'été ont recommencé à augmenter à partir du mois d'octobre, avec une hausse plus marquée depuis un mois.

Encore loin des pics de 2022

Depuis mi-janvier, le prix du gazole en station-service est repassé au-dessus de la barre de 1,70 euro le litre, une première depuis mi-juillet. Depuis fin décembre, les prix moyens du gazole ont augmenté de 7 centimes, passant de 1,65 euro le litre à 1,72 euro le litre la semaine dernière, selon des chiffres de la semaine dernière arrêtés vendredi et publiés lundi.

Le super SP95-E10 est lui passé de 1,72 euro le litre fin décembre à 1,77 euro le litre la semaine dernière, soit une hausse de 5 centimes. Le super carburant sans plomb S95 coûtait lui la semaine dernière en moyenne 1,81 euro contre 1,77 euro un mois plus tôt, une hausse d'environ 4 centimes.

Il y a un an, fin janvier 2024, les prix se situaient à 1,75 euro au litre pour le gazole, 1,78 euro pour le SP95-E10 et 1,82 euro pour le SP95, loin des records à plus de 2 euros le litre atteints en 2022, l'année du début de la guerre en Ukraine.