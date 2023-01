Carburant : le versement des indemnités de 100€ a commencé

L'aide est reservée aux foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 14.700 euros en 2021.

Le prix des carburants se rapprochent à nouveau de la barre des 2 euros le litre ( AFP / BENJAMIN CREMEL )

Mise en place après la fin de la ristourne gouvernementale sur les prix à la pompe, l'indemnité carburant de 100 euros est versée à partir de ce vendredi 27 janvier. Près de 10 millions de foyers fiscaux sont éligibles à l'indemnité, via un formulaire notamment dispinible sur le site des impôts. Dans un point sur le déploitement de l'aide, mardi 24 janvier, Bruno Le Maire avait indiqué que "seulement" trois millions de personnes avaient jusqu'alors sollicité ce coup de pouce.

Cette indemnité est une aide versée en une fois, pour 2023, qui concerne les ménages situés dans les cinq premiers déciles de revenus. Pour être éligible, il faut disposer d'un revenu fiscal de référence inférieur à 14.700 euros en 2021, soit 1.314 euros nets par mois pour une personne seule, ou 3.941 euros pour un couple avec deux enfants. Un couple modeste qui travaille et possède deux véhicules peut bénéficier de deux aides, soit 200 euros.

Pendant ce temps, le litre remonte vers la barre des 2€

Les personnes concernées peuvent se rendre sur le site du gouvernement jusqu'au 28 février prochain. Elles doivent entrer leur numéro fiscal et celui de leur plaque d'immatriculation, puis remplir une "déclaration sur l'honneur" indiquant qu'elles ont besoin de leur voiture pour aller au travail

Selon les derniers chiffres publiées par le gouvernement, les prix des carburants routiers ont à nouveau augmenté en France la semaine dernière, pour se rapprocher de la barre des 2 euros le litre.

Dans les stations-services françaises, le gazole s'est vendu au prix moyen de 1,9162 euro le litre, soit 3,16 centime de plus que la semaine précédente, selon des chiffres du ministère de la Transition énergétique arrêtés vendredi et publiés lundi. L'essence sans plomb 95 a augmenté pour sa part de 4,36 centimes, pour un prix affiché de 1,9008 euro en moyenne, et le SP95-E10 était en hausse de 3,83 centimes, vendu à un prix moyen national de 1,8748 euro le litre.