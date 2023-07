Captage du CO2, chaudières, éolien... : l'énergie et l'industrie, clé de voute des ambitions écologiques de Macron

Emmanuel Macron a annoncé vendredi que la planification écologique faisait partie de ses quatre chantiers prioritaires pour la rentrée, précisant que sa stratégie complète serait présentée à la "fin de l'été".

(illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

A quoi devra ressembler la France en 2030 si le pays veut remplir son objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 par rapport à 1990? De nouveaux éléments chiffrés viennent d'être publiés par le secrétariat général à la planification écologique (SGPE). Ce nouveau "tableau de bord" publié par le SGPE répartit les économies par secteur de façon plus fine qu'auparavant.

En premier lieu : le secteur des énergies et industries, le plus gros potentiel de réduction selon le gouvernement.

Selon cette feuille de route, la part totale des énergies renouvelables dans l'ensemble de la production électrique devra passer de 26% à 34% d'ici 2030.

L'énergie solaire devra être multipliée par trois, l'éolien offshore par près de quatre, tandis que l'éolien terrestre devra progresser de plus 55%. Le biogaz devra passer de 8 térawatt-heures en 2020 à 50 en 2030.

Les usines d'acier, de ciment ou d'autres industries devront fortement réduire leurs émissions, via notamment le captage de CO2, une technologie encore embryonnaire, mais pas seulement.

Quel avenir pour les chaudières?

Les 50 sites les plus émetteurs hors raffinage devront ainsi passer de 43 Mt CO2e émis en 2022 à 25, et le reste de l'industrie de 33 à 20. Les objectifs de réduction des émissions des activités de raffinage, particulièrement polluantes, ne sont pas précisés.

Le tertiaire devra aussi apprendre à se passer de fioul (plus de 80% de baisse demandée) et de gaz (environ -40%) via ses chaudières, alors que le gouvernement français s'interroge sur l'opportunité d'interdire l'installation de toute nouvelle chaudières à gaz neuves.

L'objectif affiché par le gouvernement est de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de la France de 403,8 millions de tonnes de CO2 équivalent (Mt CO2e) en 2022 à 270 millions en 2030.