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Cannavaro est fier des Ouzbèques
information fournie par So Foot 18/06/2026 à 10:16

Cannavaro est fier des Ouzbèques

Cannavaro est fier des Ouzbèques

Difficile de clouer l’Ouzbec aux Colombiens. Défait pour le premier match de son histoire au Mondial contre la Colombie (1-3), l’Ouzbékistan peut quand même se réjouir : les Loups blancs ont marqué leur premier but en Coupe du monde . Et c’est ce qu’a souhaité retenir Fabio Cannavaro, son sélectionneur.

« Nous sommes à la Coupe du monde »

« Avant tout, nous sommes venus pour représenter l’Ouzbékistan de manière positive aux yeux du monde entier, a commenté le Champion du monde italien en conférence de presse. Nous nous souviendrons de ce match disputé dans ce stade [à Mexico] , car c’est une rencontre historique. Nous sommes à la Coupe du monde ! Je peux dire que le match d’aujourd’hui a été positif pour nous. Il y a eu des erreurs, et nous allons travailler dessus. Je suis fier de mes joueurs. » Cannavaro est devenu le quatrième ballon d’Or à participer à un Mondial comme joueur et entraîneur, après Franz Beckenbauer, Marco Van Basten et Oleg Blokhin.…

UL pour SOFOOT.com

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