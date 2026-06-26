Canicule: retrouvé dans une voiture, un bébé de 18 mois décède aux urgences de Marseille

Un bébé de 18 mois est mort après après avoir été retrouvé en état d'hyperthermie mardi dans une voiture stationnée sur le campus universitaire d'un grand hôpital de Marseille ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )

Un bébé de 18 mois est mort après après avoir été retrouvé en état d'hyperthermie mardi dans une voiture stationnée sur le campus universitaire d'un grand hôpital de Marseille (sud), a déclaré vendredi à l'AFP l'université sans pouvoir donner la date exacte de sa mort.

Les marins-pompiers de la ville ont indiqué avoir été alertés mardi un peu avant 14H00 et avoir transporté l'enfant aux urgences pédiatriques de l'hôpital avec pronostic vital "engagé", confirmant une information initiale de BFM.

"C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la tragique nouvelle survenue sur le campus de la Timone. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime", a expliqué Eric Berton, président d'Aix Marseille Université dans un communiqué transmis à l'AFP.

Selon des sources concordantes, un des parents de l'enfant l'aurait oublié dans le véhicule. Cette personne, qui n'est pas salariée des Hôpitaux Universitaires de Marseille (AP-HM), travaillerait quotidiennement sur le campus universitaire.

D'après le quotidien La Provence, il s'agirait du père de l'enfant, et le bébé serait décédé mercredi.

Contacté par l'AFP, le parquet de Marseille n'a pas immédiatement répondu.

Le département des Bouches-du-Rhône avait été placé lundi en vigilance orange canicule, niveau qui a été ramené à jaune jeudi. Dans la ville de Marseille les températures ont tourné autour de 30 degrés mardi quand le bébé a été retrouvé dans la voiture.

Vendredi, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a dit s'attendre à des "décès" dans les jours qui viennent liés à cet épisode de canicule, exceptionnel par son intensité et sa durée, qui touche encore les deux tiers de la France.

La canicule qui touche le pays, ainsi qu'une importante partie de l'Europe, depuis près d'une semaine, a déjà occasionné de nombreux drames avec 55 décès par noyade dans l'Hexagone et la mort de plusieurs sans-abri.

Lundi, deux enfants, âgés de 2 et 4 ans, avaient été retrouvés morts dans la voiture familiale sur un parking résidentiel à Carpentras, dans le Vaucluse. Mercredi, c’est un enfant de trois ans qui est décédé alors qu'il se trouvait seul dans une voiture à Saint-Gratien dans le Val-d'Oise, en pleine vague de chaleur.