Canicule: le secteur de la Bourse à Paris, incluant l'AFP, touché par une panne d'électricité

Vue aérienne de la place de la Bourse, à Paris, le 14 juillet 2017 ( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

Une panne d'électricité due aux fortes chaleurs touche depuis la nuit de samedi à dimanche le secteur de la place de la Bourse à Paris et alentour, qui inclut le siège de l'Agence France Presse, alimentée depuis lors par des groupes électrogènes, a indiqué lundi Enedis.

"Les températures ont localement atteint des niveaux très élevés, y compris la nuit, et ont fortement chauffé les sols goudronnés, mettant sous contrainte le réseau souterrain" et fragilisant des équipements, ce qui a "entraîné des incidents localisés en milieu urbain dense, comme sur le secteur de Bourse", a expliqué lundi à l'AFP le gestionnaire du réseau de distribution.

La panne électrique a concerné 449 clients et plus de la moitié, 238, sont encore touchés, ajoute Enedis.

Le secteur Bourse, à Paris, inclut notamment l'Agence France Presse et l'Autorité des marchés financiers (AMF), également touchée par cette panne.

Dans une communication à ses salariés, la direction de l'AFP précise que "le site fonctionne actuellement et uniquement grâce à nos groupes électrogènes". La date de reprise de l'alimentation électrique n'est pas connue, a indiqué la même source lundi après-midi.

Mais l'activité au siège de l'agence n'est pas perturbée.

De son côté, Enedis indique que ses "équipes sont pleinement mobilisées sur le terrain. Plus de la moitié des clients a déjà été réalimentée grâce à des manœuvres à distance sur le réseau électrique. Un groupe électrogène sera déployé pour appuyer les réalimentations des clients restants et permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais".

L'épisode caniculaire que traverse la France depuis une dizaine de jours affecte fortement le réseau électrique en France, les sols en surchauffe mettant à rude épreuve les câbles d'alimentation ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

L'épisode caniculaire que traverse la France depuis une dizaine de jours affecte fortement le réseau électrique en France, les sols en surchauffe mettant à rude épreuve les câbles d'alimentation.

Au total, plus d'une centaine de milliers de foyers ont été privés d'électricité du fait de la chaleur. Les orages ont par la suite entraîné des coupures de courant dans des dizaines de milliers de foyers.

La vigilance orange canicule a été levée lundi dans toute l'Ile-de-France et neuf départements de l'Est, selon Météo-France, qui maintient néanmoins ce niveau d'alerte dans trois départements du Sud-Est et la Corse.