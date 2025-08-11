 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Aude: "Intense mobilisation" des pompiers pour éviter les reprises de feu
information fournie par AFP 11/08/2025 à 19:33

Une ferme détruite après le passage de l'incendie dans l'Aude, à Fontjoncouse, le 9 août 2025 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

La mobilisation des pompiers pour éviter toute reprise de l'incendie qui a parcouru 16.000 hectares dans l'Aude, avant d'être maîtrisé dimanche, reste "très intense" dans des conditions météo défavorables, a indiqué lundi soir la préfecture.

L'incendie géant survenu mardi dernier dans le massif des Corbières, le pire sur le pourtour méditerranéen depuis un demi-siècle, a été "maîtrisé" dimanche, mais des centaines de pompiers (un peu moins d'un millier) restent déployés afin de l'éteindre totalement.

"Le dispositif reste en place et la mobilisation reste évidemment très intense, compte tenu des conditions météo", le département étant à nouveau placé en vigilance rouge canicule mardi, a déclaré à l'AFP la secrétaire générale de la préfecture Lucie Roesch.

Cette "alerte va d'ailleurs durer une partie de la semaine. On aura donc un temps très sec et encore un petit peu de vent, donc on reste sur des conditions difficiles", a encore expliqué Mme Roesch.

Le feu maîtrisé dimanche soir a détruit 36 maisons et d'autres ont été endommagées, et plus d'une vingtaine de hangars agricoles brûlés, sur les 3.000 bâtis qui ont été défendus par les pompiers, selon la préfecture.

Une femme de 65 ans est morte dans sa maison, tandis qu'une habitante a été grièvement brûlée. Quatre autres personnes ont été légèrement blessées.

Au journal L'Indépendant, la fille de la sexagénaire décédée a affirmé que sa mère n'avait pas été invitée à évacuer son logement, comme l'affirment les autorités. Une enquête sur ce décès est en cours.

Dans les rangs des pompiers, 19 ont été blessés, dont un a subi un traumatisme crânien.

