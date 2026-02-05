 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas veut construire un nouveau stade
information fournie par So Foot 05/02/2026 à 15:04

Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas veut construire un nouveau stade

Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas veut construire un nouveau stade

Philippe Layat va apprécier. En pleine campagne électorale pour la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas a relancé ce qui était resté un serpent de mer dans la capitale des Gaules : la construction d’un nouveau stade à capacité intermédiaire à l’intérieur de la ville . Une manière de faire part des ambitions sportives de l’ancien boss de l’OL concernant les Lyonnes et le club de Lyon-La Duchère, qui végète depuis plusieurs saisons en National 3.

« Partant de ce qui a été fait à Décines-Meyzieu (où a été construit le stade, le centre d’entraînement et le pôle formation des jeunes de l’OL, ndlr), c’est à dire la construction d’un stade, conjugué à deux paramètres : La Duchère est candidate à monter à terme en dans la troisième division professionnelle que nous venons de créer avec la FFF. Cette D3 requiert un équipement sportif intermédiaire entre le très grand stade et le stade normal. Deuxième élément, Michele Kang avait émis l’idée d’avoir un stade de 10 000 ou 15 000 places » , a déroulé mercredi Aulas au micro d’ActuLyon.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les mobil-homes du village olympique des Jeux de Milan Cortina, le 3 février 2026 à Cortina d'Ampezzo ( AFP / Odd ANDERSEN )
    JO-2026: Benvenuti au village olympique de Cortina, "fonctionnel" et cosy
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:47 

    La neige tombée en abondance recouvre les sommets découpés des Dolomites, et de timides rayons de soleil se mêlent aux derniers flocons au milieu des interminables rangées de mobil-homes. Au village olympique de Cortina, le décor, provisoire, est planté à la veille ... Lire la suite

  • Iran : Plus de 20 personnes du football tuées selon un ex-international iranien
    Iran : Plus de 20 personnes du football tuées selon un ex-international iranien
    information fournie par So Foot 05.02.2026 15:33 

    Fin janvier dernier, Ali Karimi et un groupe de personnalités liés au football iranien demandaient à Gianni Infantino et à la FIFA de condamner la répression meurtrière que subit l’Iran depuis le début de l’année 2026. Ce mercredi, en écho au tweet de Mohamed Salah ... Lire la suite

  • Samuel Umtiti a trouvé sa nouvelle équipe
    Samuel Umtiti a trouvé sa nouvelle équipe
    information fournie par So Foot 05.02.2026 15:29 

    Prêt à casser la démarche sur les ondes françaises ? Selon les informations de L’Équipe , Samuel Umtiti devrait débarquer chez RMC . Un recrutement audacieux en vue de la Coupe du monde 2026 que le champion du monde 2018 devrait aider à couvrir. Une nouvelle voix ... Lire la suite

  • Eden Hazard a refusé de vivre la vie d’ascète de Cristiano Ronaldo
    Eden Hazard a refusé de vivre la vie d’ascète de Cristiano Ronaldo
    information fournie par So Foot 05.02.2026 15:15 

    Don’t worry, be happy. Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport ce jeudi, Eden Hazard raconte avoir refusé , à l’époque de Chelsea, le conseil de Maurizio Sarri d’adopter l’hygiène de vie quasi monastique de Cristiano Ronaldo. « Je lui ai dit que je ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank