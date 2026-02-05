Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas veut construire un nouveau stade

Philippe Layat va apprécier. En pleine campagne électorale pour la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas a relancé ce qui était resté un serpent de mer dans la capitale des Gaules : la construction d’un nouveau stade à capacité intermédiaire à l’intérieur de la ville . Une manière de faire part des ambitions sportives de l’ancien boss de l’OL concernant les Lyonnes et le club de Lyon-La Duchère, qui végète depuis plusieurs saisons en National 3.

« Partant de ce qui a été fait à Décines-Meyzieu (où a été construit le stade, le centre d’entraînement et le pôle formation des jeunes de l’OL, ndlr), c’est à dire la construction d’un stade, conjugué à deux paramètres : La Duchère est candidate à monter à terme en dans la troisième division professionnelle que nous venons de créer avec la FFF. Cette D3 requiert un équipement sportif intermédiaire entre le très grand stade et le stade normal. Deuxième élément, Michele Kang avait émis l’idée d’avoir un stade de 10 000 ou 15 000 places » , a déroulé mercredi Aulas au micro d’ActuLyon.…

TJ pour SOFOOT.com