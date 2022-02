Cancer : une expérimentation nationale sur la chimiothérapie à domicile

Un suivi important mais une thérapie à domicile pour limiter les visites à l'hôpital. Comme l'explique un reportage de nos confrères de Franceinfo, tel est l'objet d'une expérimentation nationale pour des patients atteints de cancer. Grâce à un traitement innovant et à la mobilisation de différents acteurs, des pharmacies et des médecins traitants, environ 15 000 personnes expérimenteront pendant trois ans un traitement à domicile, sous forme de cachet et plus lors de séances de chimiothérapies à l'hôpital.

À Montpellier, par exemple, 300 patients participent déjà à l'expérience. L'institut régional du cancer s'associe aux pharmaciens auprès desquels les malades viennent chercher leur traitement de chimiothérapie orale, ainsi qu'aux médecins généralistes afin que ceux-ci puissent espacer les lourdes visites à l'hôpital tout en étant assurés du suivi efficace de leur situation.

« Des traitements à vie »

En France, 45 sites sont concernés par l'expérimentation. « Ce sont a priori des traitements que l'on prend à vie », explique à Franceinfo le professeur Xavier Quantin, de l'Institut régional du cancer de Montpellier.

Comment concilier guérison du cancer et vie professionnelle

À grande échelle, il s'agit également pour l'Assurance maladie d'évaluer les coûts de cette nouvelle prise en charge ainsi que les économies réalisées par les séjours à l'hôpital

