Cancer du cerveau : les récidives bientôt évitées grâce à une simple piqûre du doigt ?

C'est une avancée médicale qui pourrait venir révolutionner la recherche contre le cancer du cerveau. Comme le décrypte The Guardian , des scientifiques sont en train de mettre au point le premier test au monde par piqûre au doigt pour détecter les tumeurs cérébrales. Selon eux, ce test de flux latéral permettrait d'améliorer et prolonger la vie de dizaines de milliers de personnes dans le monde.

Ce test, qui pourrait être utilisé par les patients à domicile, serait également une aide capitale pour les services de santé et une alternative crédible aux examens IRM, dans le but d'éviter leur saturation. « Les tumeurs cérébrales sont prises en charge avec les meilleurs traitements disponibles lors du premier diagnostic, mais malheureusement la récidive est un problème majeur et certaines reviennent très rapidement et de manière agressive. Si vous passez une IRM six mois après le traitement, à ce moment-là, une tumeur pourrait être réapparue depuis un certain temps », explique à nos confrère le professeur Philippe Wilson.

« Cette technologie fournirait une surveillance régulière et abordable des maladies aux patients à domicile, de manière facile à utiliser. Nous espérons que ces travaux pourront également être appliqués à d'autres types de cancer, contribuant ainsi potentiellement à sauver des millions de vies dans le monde »,