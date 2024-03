Cancer de Kate : « Cette annonce déstigmatise la maladie »

Après plusieurs semaines de spéculations, Kate Middleton a annoncé vendredi 22 mars qu'elle souffrait d'un cancer : « On pensait que mon état de santé était non cancéreux, mais les tests réalisés après l'opération ont révélé que j'avais un cancer. » Sans dévoiler les contours de sa maladie, elle a tenu à se montrer rassurante : « Je vais bien et je me renforce chaque jour en me concentrant sur les choses qui m'aideront à guérir dans ma tête, mon corps et mon esprit. » La princesse de Galles est en convalescence depuis son opération à l'abdomen, en janvier dernier.

Cette vidéo de deux minutes publiée sur les réseaux sociaux a bouleversé le monde, les messages de soutien ont afflué. Emmanuel Macron, la Maison-Blanche, le Premier ministre britannique, la présidente des autorités sanitaires britanniques, des personnalités politiques mais aussi des stars ont voulu s'adresser à la mère de George, Charlotte et Louis. L'annonce de son cancer a touché l'opinion publique : « Kate est atteinte d'un cancer, cette annonce déstigmatise la maladie et enlève les tabous. Ce n'est plus une maladie honteuse. Le fait qu'une personnalité publique qui en souffre rende son combat public est une bonne chose. Son influence donne un sens à son combat. Elle a fait le choix de livrer son intimité et d'être transparente sur les différentes épreuves. Cette solidarité fait que le grand public s'engage pour le combat des autres », remarque