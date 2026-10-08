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Canal+ fait un pas dans le sport gratuit pour attirer de la pub et des abonnés
information fournie par Boursorama avec AFP 08/10/2026 à 17:24

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Le groupe Canal+ va proposer du sport gratuit et en direct en France sur une nouvelle plateforme lancée vendredi, Sport+, "un grand virage" pensé pour les téléphones mobiles et pour attirer de nouveaux abonnés, ont annoncé jeudi ses dirigeants.

La chaine Sport+ diffusera notamment le Grand prix de Formule 1 de Singapour (illustration) ( AFP / JADE GAO )

La chaine Sport+ diffusera notamment le Grand prix de Formule 1 de Singapour (illustration) ( AFP / JADE GAO )

Des compétitions prestigieuses, comme la Ligue des champions de football et la Premier League anglaise, ou le Top 14 de rugby, seront ainsi accessibles en direct, mais sous forme de "multi live": autrement dit, une sélection de neuf rencontres diffusées sur autant de petites vignettes, accessibles sur smartphone ou sur son téléviseur, selon la démonstration faite à la presse jeudi.

Mais il ne sera possible d'accéder à une rencontre choisie qu'en s'abonnant.

Dimanche, Sport+ diffusera aussi le Grand Prix de Formule 1 de Singapour, en direct et en plein écran, mais ça ne sera le cas que pour une poignée de courses ensuite, entre trois et quatre par saison. Autres rendez-vous à venir : les prochaines rencontres d'Europa League Rennes-Crete FC (15 octobre) et de Première Ligue de football féminin Lyon-Marseille (24 octobre).

"C'est une attente très forte du marché, à laquelle aucune offre ne répond aujourd'hui", a expliqué Églantine Leclabart, directrice produit et marketing global de la "PayTV" de Canal+, selon qui Sport+, "financée par la pub", sera "une très belle porte d'entrée".

Sur les mobiles, la plateforme donnera aussi accès à des vidéos verticales de temps forts et à un calendrier sportif avec une fonctionnalité "anti spoil" qui masque les résultats de compétitions terminées.

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