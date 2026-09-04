Canada: le taux de chômage se maintient à 6,4%

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Le taux de chômage est resté stable à 6,4% au mois d'août au Canada mais le pays, touché depuis la fin du mois par de nouveaux droits de douane américains, a perdu plus de 40.000 emplois, selon des données officielles publiées vendredi.

Ce repli du nombre d'emplois intervient après un gain de 181.000 postes d'avril à juillet grâce au fort rebond de l'économie au deuxième trimestre et à l'organisation de la Coupe du monde de football.

Sur un an, le nombre d'emplois a progressé de 217.000 (+1%) au mois d'août.

"Malheureusement, l'incertitude douanière est dans toutes les têtes, de nouvelles mesures américaines étant entrées en vigueur à la fin du mois dernier et les contre-mesures du Canada devant prendre effet la semaine prochaine", ont noté les économistes de la banque TD.

"La perspective d'une escalade supplémentaire est difficile à écarter et représente clairement un risque pour les perspectives" du marché de l'emploi, ont-ils ajouté.

Selon l'institut de statistiques, le taux de licenciements dans les secteurs exposés à la demande américaine s'est établi à 0,9% sur les douze derniers mois contre 0,7% dans les autres secteurs.

Le conflit commercial entre le Canada et les Etats-Unis s'est envenimé depuis la fin du mois d'août.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a rompu les négociations avec Washington, accusant la Maison Blanche de vouloir lui imposer un accord commercial "injuste", et a riposté à l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains le 22 août avec une série de contre-surtaxes qui seront effectives le 8 septembre.