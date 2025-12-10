Canada-La BoC maintient ses taux et affirme que l'économie est résiliente

par Promit Mukherjee et David Ljunggren

La Banque du Canada (BoC) a, comme prévu, maintenu mercredi son principal taux directeur à 2,25% et son gouverneur, Tiff Macklem, a déclaré que l'économie résistait globalement à l'impact des droits de douane américains.

Malgré des surtaxes de 25% à 50% dans des secteurs critiques comme l'automobile, le bois, l'aluminium et l'acier, l'économie canadienne a montré des signes de vigueur.

Le PIB au troisième trimestre, en rythme annualisé, a progressé de 2,6%, soit nettement plus que prévu, tandis que les données sur l'emploi ont montré que l'économie avait créé 181.000 nouveaux emplois entre septembre et novembre.

"Pour le moment, l'économie se montre résiliente", a déclaré Tiff Macklem à la presse, ajoutant que les pressions inflationnistes continuent d'être contenues. L'inflation globale est juste au-dessus de l'objectif de 2% de la banque.

"Le Conseil des gouverneurs considère que le taux directeur actuel est à peu près le bon pour maintenir l'inflation proche de 2% tout en aidant l'économie", a-t-il poursuivi.

L'incertitude reste élevée et si les perspectives changent, la banque est prête à réagir, a également noté Tiff Macklem, réitérant les propos tenus en octobre lorsque la banque avait réduit ses taux directeurs pour les ramener au niveau actuel.

La Réserve fédérale américaine (Fed) doit rendre sa décision de politique monétaire à 19h00 GMT et une majorité d'économistes s'attend à ce qu'elle réduise ses taux de 25 points de base.

Même si l'économie tente de s'adapter aux droits de douane, la volatilité du commerce et les chiffres trimestriels du PIB rendent plus difficile l'évaluation de la dynamique sous-jacente de l'économie, a noté Tiff Macklem.

Les données récentes "ne modifient pas notre position selon laquelle le PIB augmentera à un rythme modéré en 2026 et l'inflation restera proche de l'objectif", a-t-il dit.

INFLATION FLUCTUANTE

L'indice global des prix à la consommation (CPI) a décéléré à 2,2% en octobre, mais les économistes continuent de souligner que l'inflation de base, qui exclue les composantes volatiles, est restée autour de 3%, bien au-dessus de l'objectif d'inflation de la BoC.

Dans les mois à venir, la BoC s'attend à une certaine fluctuation de l'inflation globale, ce qui entraînerait une hausse à court terme des prix.

Tiff Macklem estime cependant que le ralentissement économique actuel devrait globalement compenser la pression sur les prix.

"La Banque s'attend à ce que la demande intérieure finale progresse au quatrième trimestre, mais compte tenu de la baisse anticipée des exportations nettes, la croissance du PIB sera probablement faible", écrit la BoC dans son communiqué de politique monétaire.

