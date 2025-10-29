Canada-La BoC baisse son principal taux à 2,25% et laisse entrevoir la fin de ses réductions

par Promit Mukherjee et David Ljunggren

La Banque du Canada (BoC) a ramené mercredi son taux principal directeur à 2,25%, comme prévu, et indiqué que cela pourrait marquer la fin de son cycle d'assouplissement monétaire sauf changements sur les perspectives d'inflation et de l'économie.

La réduction de 25 points de base décidée ce mercredi, la deuxième consécutive, ramène le principal taux directeur à son niveau le plus bas depuis juillet 2022.

Le gouverneur de la BoC, Tiff Macklem, a déclaré que cet assouplissement était destiné à aider l'économie à faire face aux perturbations liées aux droits de douane américains, tout en maintenant l'inflation proche de l'objectif de 2% de la banque.

En janvier, la banque centrale avait prévu que l'économie progresserait au rythme de 1,8% en 2025 et 2026. Mais, invoquant la politique commerciale des Etats-Unis, elle indique désormais que la croissance en 2025 ne sera que de 1,2%, puis tombera à 1,1% en 2026, avant de remonter à 1,6% en 2027.

"Pourvu que l’inflation et l’activité économique évoluent de manière généralement conforme à la projection d’octobre, le Conseil de direction considère que le taux actuel est essentiellement au niveau approprié pour garder l’inflation proche de 2% tout en aidant l’économie à traverser cette période d’ajustement structurel", écrit la BoC dans son communiqué de politique monétaire.

Selon Tiff Macklem, la guerre commerciale en cours, tout en réduisant la demande, a également provoqué une hausse des coûts pour de nombreuses entreprises. La banque centrale s'attend à ce que ces forces se compensent mutuellement, a déclaré Tiff Macklem à la presse.

L'économie canadienne s'est contractée de 1,6% au deuxième trimestre et les premiers indicateurs suggèrent qu'elle pourrait à peine éviter une nouvelle contraction au troisième trimestre.

"La faiblesse que nous observons dans l'économie canadienne est plus qu'un ralentissement cyclique. Il s'agit également d'une transition structurelle", a noté Tiff Macklem, ajoutant que cela limitait la capacité de la politique monétaire à stimuler la demande tout en maintenant l'inflation à 2%.

La banque prévoit une croissance annualisée de 0,5% au troisième trimestre et de 1% au quatrième trimestre. Elle a renoué mercredi avec la publication de prévisions économiques trimestrielles détaillées après les avoir suspendues en mars en raison de l'incertitude économique.

La BoC vise un taux d'inflation annuel à 2%, le point médian de sa fourchette cible de 1% à 3%.

Dans ses prévisions, la banque estime que l'inflation sera de 2% en moyenne cette année. La hausse des prix à la consommation devraient se situer en moyenne autour de 2,1% en 2026, selon la banque.

Tiff Macklem a déclaré que l'éventail des scénarios possibles restait plus étendu qu'à l'accoutumée, la politique commerciale des Etats-Unis demeurant imprévisible.

"Nous devons faire preuve d'humilité dans nos prévisions. Si les perspectives changent, nous sommes prêts à réagir", a-t-il déclaré.

(Version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)