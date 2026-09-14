Canada: l'inflation reste stable à 3% en août

Les prix à la pompe ont augmenté de 22,8% d'une année sur l'autre en août, après une augmentation de 25,7% en juillet, selon Statistique Canada (illustration) ( AFP / COLE BURSTON )

L'inflation est restée stable à 3% sur un an en août au Canada, malgré un ralentissement de l'augmentation des prix de l'essence, selon des données officielles publiées lundi.

En juillet, l'inflation s'était également établie à 3%.

L'annonce de cette stabilité de l'inflation en août intervient dans un contexte d'escalade de la guerre commerciale avec les Etats-Unis.

En août, le Premier ministre Mark Carney avait rompu les négociations commerciales avec la Maison Blanche, provoquant l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douanes sur une série de produits canadiens.

Le Canada a à son tour imposé, le 8 septembre, de nouvelles surtaxes sur des produits américains en guise de riposte.

Donald Trump a surenchéri le jour même en interdisant d'importer certains produits canadiens aux Etats-Unis et en relevant les droits de douane sur d'autres marchandises.

Les prix à la pompe ont augmenté de 22,8% d'une année sur l'autre en août, après une augmentation de 25,7% en juillet, selon Statistique Canada.

Ce ralentissement a toutefois été compensé par la hausse des prix des frais de voyage et des loyers.

"La hausse des prix est restée forte pour les secteurs liées à l'énergie, comme les transports aériens, sans se répercuter de façon significative sur l'ensemble du panier de consommation", déclare dans un communiqué l'économiste de la Royal Bank of Canada, Abbey Xu.

Le 2 septembre, la banque centrale du Canada avait maintenu son taux directeur à 2,25% pour la septième fois consécutive, mettant toutefois en garde contre les conséquences à attendre de l'escalade du conflit commercial avec les Etats-Unis.

L'inflation devrait néanmoins "rester dans la fourchette jugée acceptable par la Banque du Canada" au cours des prochains mois, selon l'économiste de la banque TD, Leslie Preston.

La prochaine publication du taux directeur par la banque centrale est prévue le 28 octobre.