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Canada/Incendie-La Colombie-Britannique déclare l'état d'urgence, 20.000 personnes fuient les flammes
information fournie par Reuters 09/08/2026 à 10:02
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Le feu de forêt qui fait rage dans le district de Summerland, en Colombie-Britannique, région de l'ouest du Canada, a doublé de taille dans la nuit de samedi et dimanche, contraignant quelque 20.000 personnes à fuir les flammes.

L'incendie de Bald Range, qui brûle de manière incontrôlable et qui conduit la région a décréter l'état d'urgence samedi, a déjà parcouru 9.500 hectares, entraînant des ordres d'évacuation à Summerland, Peachland et dans d'autres districts situés à l'ouest du lac Okanagan.

Le district de Summerland produit la majeure partie du vin de la Colombie-Britannique.

Le Premier ministre de la région David Eby a déclaré lors d'une conférence de presse samedi que responsable des pompiers avait comparé le feu au "déclenchement d'une bombe".

"Il a décrit des flammes atteignant le sommet d'un arbre de 30 mètres, s'élevant encore de 60 mètres au-dessus, et un incendie créant son propre système météorologique, générant des éclairs qui alimentent à leur tour le feu", a-t-il dit.

Selon le Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique, le feu s'est déclaré à environ 15 kilomètres à l'ouest de Summerland.

Summerland, qui compte environ 12.000 habitants selon un recensement de 2021, est privé d'électricité et les habitants sont invités à faire bouillir l'eau, le feu ayant affecté le fonctionnement des stations d'épuration.

Plusieurs régions du Canada, dont également l'Ontario et le Québec, ont été confrontées à des incendies cette année, chaleur et sécheresse ayant favorisé les feux de forêt dans des zones forestières denses. Le Canada a reçu l'aide du Mexique, de l'Australie, de la France et de la Nouvelle-Zélande pour lutter contre les flammes.

Environ 1.500 pompiers sont déployés en Colombie-Britannique, luttant contre plus de 100 incendies. Les autorités ont émis 40 ordres d'évacuation et 49 alertes.

David Eby a déclaré en début de semaine que la province disposait de ressources suffisantes et qu'elle était prête à mobiliser des pompiers et des aéronefs supplémentaires.

Selon le Centre inter-organismes canadien des feux de forêt, les incendies ont ravagé quatre millions d'hectares au Canada cette année.

(Reportage Paige Taylor White à Penticton, Colombie-Britannique, Nivedita Balu et Ryan Patrick Jones à Toronto ; Version française Elizabeth Pineau et Benoit Van Overstraeten)

Environnement
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