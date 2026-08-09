Canada/Incendie-La Colombie-Britannique déclare l'état d'urgence, 18.000 personnes fuient les flammes

(Actualisé avec gouvernement fédéral)

Le gouvernement fédéral canadien a annoncé dimanche qu'il apporterait de l'aide à la Colombie-Britannique, où de virulents incendies ont conduit des milliers de personnes des régions de Summerland et de Peachland à quitter leur domicile.

L'incendie de Bald Range, qui a conduit la Colombie-Britannique à déclarer l'état d'urgence et à évacuer environ 18.000 personnes, avait parcouru plus de 10.300 hectares samedi soir.

"Hier soir, j'ai approuvé une demande d'aide fédérale formulée par la Colombie-Britannique visant à fournir des abris et des solutions d'hébergement aux personnes contraintes de quitter leur domicile en raison des incendies de forêt qui sévissent dans la province", a écrit sur les réseaux sociaux Eleanor Olszewski, ministre canadienne de la Protection civile et de la Résilience des collectivités.

"J'ai chargé des responsables fédéraux, sous la direction du Centre des opérations du gouvernement de Sécurité publique Canada, de collaborer avec la province pour veiller à ce que le soutien parvienne à ceux qui en ont le plus besoin", a précisé la ministre.

Ces dernières 24 heures, la propagation des incendies s'est poursuivie dans le sud de la Colombie-Britannique par temps chaud et sec, a indiqué le Service de lutte contre les incendies de forêt de la province.

La mauvaise visibilité et l'intensification des incendies posent de nouveaux défis à l'aviation et aux pompiers au sol.

Dix hélicoptères, dont un équipé de dispositifs de vision nocturne, étaient à l'oeuvre, mais leur action est entravée par une épaisse fumée et la multiplication des foyers d'incendie.

La province a bénéficié du renfort de 34 personnes venues d'Australie, cinq de Nouvelle-Zélande et 214 du Mexique. De l'aide internationale supplémentaire devrait arriver dans les jours à venir.

Le district de Summerland produit la majeure partie du vin de la Colombie-Britannique.

Le Premier ministre de la région David Eby a déclaré lors d'une conférence de presse samedi que responsable des pompiers avait comparé le feu au "déclenchement d'une bombe".

"Il a décrit des flammes atteignant le sommet d'un arbre de 30 mètres, s'élevant encore de 60 mètres au-dessus, et un incendie créant son propre système météorologique, générant des éclairs qui alimentent à leur tour le feu", a-t-il dit.

Selon le Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique, le feu s'est déclaré à environ 15 kilomètres à l'ouest de Summerland.

Summerland, qui compte environ 12.000 habitants selon un recensement de 2021, est privé d'électricité et les habitants sont invités à faire bouillir l'eau, le feu ayant affecté le fonctionnement des stations d'épuration.

Plusieurs régions du Canada, dont également l'Ontario et le Québec, ont été confrontées à des incendies cette année, chaleur et sécheresse ayant favorisé les feux de forêt dans des zones forestières denses.

Selon le Centre inter-organismes canadien des feux de forêt, les incendies ont ravagé quatre millions d'hectares au Canada cette année.

(Reportage Paige Taylor White à Penticton, Colombie-Britannique, Nivedita Balu et Ryan Patrick Jones à Toronto ; Version française Elizabeth Pineau et Benoit Van Overstraeten)