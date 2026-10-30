Canada et UE lancent une nouvelle "alliance pour l'avenir"

Le Canada et l'Union européenne (UE) définiront lors des prochains mois l'ampleur et la portée d'une "nouvelle forme" de partenariat avancé, a déclaré vendredi le Premier ministre canadien Mark Carney à l'issue d'un sommet Canada-UE à Montréal.

"Nous oeuvrons à un partenariat aussi approfondi que possible, sans pour autant aller jusqu'à une adhésion", a dit Mark Carney, ajoutant que cela aboutirait à ce que "le Canada devienne le premier membre associé de l’Union européenne", un terme déjà utilisé par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen mais rejeté par l'Allemagne et plusieurs autres Etats membres, et qui n'a en soi aucune valeur juridique.

L'expression n'apparaît d'ailleurs pas dans le communiqué final du sommet, qui souligne "l'engagement indéfectible" des deux parties "en faveur d'un multilatéralisme efficace, de la démocratie et de l'ordre international fondé sur des règles".

Mark Carney a déclaré que l'UE et le Canada lançaient une "alliance pour l'avenir", axée sur la résilience dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, l'énergie et les minéraux critiques.

Le communiqué indique que les discussions ont abouti à un accord sur le commerce numérique, qui viendrait compléter l'accord commercial existant entre le Canada et l'UE (Ceta), que dix des 27 pays membres de l'UE n'ont pas encore ratifié.

Selon les statistiques officielles, les échanges avec l'UE représentent environ 9% des échanges commerciaux du Canada.

(Rédigé par Maria Cheng et Inti Landauro; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Zhifan Liu)