Canada-Carney promet d'accélérer les dépenses de défense s'il remporte les législatives

Le Premier ministre canadien Mark Carney a promis mardi une "accélération sans précédent des investissements" dans les forces armées canadiennes si le Parti libéral au pouvoir qu'il dirige remporte les élections législatives anticipées du 28 avril.

Le président américain Donald Trump, qui menace d’imposer des droits de douanes au Canada et d'annexer le pays, s'est plaint qu’Ottawa ne dépense pas suffisamment pour la défense.

"Notre souveraineté est confrontée aux plus grandes menaces depuis des générations. Le monde devient plus divisé et plus dangereux, et ce plan contribuera à garantir que le Canada soit fort au pays et à l'étranger", a déclaré Mark Carney lors d'une conférence de presse télévisée depuis un chantier naval du port d'Halifax, en Nouvelle-Ecosse.

"Nous défendons nos frontières, notre souveraineté, nos minéraux, notre eau, notre terre, notre mode de vie", a-t-il ajouté.

Mark Carney, qui n'a pas donné de détails précis sur le montant que son gouvernement dépenserait si le Parti libéral venait à remporter les élections, a également souligné que le Canada achèterait de nouveaux sous-marins et brise-glaces et moderniserait un système d'approvisionnement militaire obsolète et inefficace.

Ottawa, qui peine à attirer les recrues pour son armée, réformerait également le processus de recrutement et accorderait une augmentation de salaire à tous les militaires en service, a déclaré le Premier ministre, sans fournir davantage de détails.

Le Canada s'est engagé l'an dernier à dépenser des milliards supplémentaires pour ses forces armées et à rapprocher ses dépenses militaires de l’objectif de 2% du produit intérieur brut (PIB) fixé par l’Otan d’ici 2030.

Selon les sondages d’opinion, le Parti libéral pourrait remporter davantage de sièges que les conservateurs de l’opposition mais pas suffisamment pour disposer de la majorité à la Chambre des communes.

(Rédigé par David Ljunggren ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)