Cambriolage nocturne au musée Jacques Chirac en Corrèze, après un braquage dimanche
information fournie par AFP 14/10/2025 à 14:12

Le musée du président Jacques Chirac à Sarran, le 22 septembre 2016 en Corrèze ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Le musée du président Jacques Chirac à Sarran, le 22 septembre 2016 en Corrèze ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Le musée du président Jacques Chirac en Corrèze a été cambriolé dans la nuit de lundi à mardi, après avoir déjà subi un vol à main armée dimanche, a confirmé le parquet de Tulle sans préciser ce qui a été dérobé.

"Une enquête (...) a été immédiatement ouverte et confiée à la Section de recherche de Limoges et l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels", a indiqué dans un communiqué le procureur de la République François Tessier.

Les enquêteurs de la gendarmerie ont effectué des relevés mardi matin dans un bâtiment annexe à l'espace de visite principal, a constaté un correspondant de l'AFP.

Selon une source proche du dossier, l'alarme de l'établissement s'est déclenchée mais n'a pas empêché le vol.

Dimanche, quatre hommes, âgés d'une vingtaine d'années selon le quotidien La Montagne, avaient été interpellés quelques heures après le vol d'argent liquide dans la caisse du musée, et d'au moins une montre de collection, selon le parquet de Tulle. Ils étaient toujours en garde à vue mardi.

Ouvert en décembre 2000, le musée situé à Sarran abrite quelque 5.000 cadeaux diplomatiques offerts à l'ancien président de la République entre 1995 et 2007, dont il avait ensuite fait donation au conseil départemental de Corrèze.

Des objets personnels et 40 cadeaux offerts aux autres présidents depuis 1958, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, sont également exposés dans la "Galerie présidentielle" ouverte en 2024. Parmi eux, un collier et un bracelet Akan de Côte d'Ivoire, un coffret en albâtre d'Inde ou encore des panthères en bronze du Bénin.

Propriétaire de l'endroit, le conseil départemental a déposé plainte après le premier vol. Il n'a pas fait de commentaire mardi dans l'immédiat.

Le musée avait déjà subi un vol en novembre 2011. Un faucon en or jaune serti de diamants, offert par l'Arabie saoudite à Jacques Chirac quand il était chef de l'État, avait alors été dérobé et n'a jamais été retrouvé depuis.

La valeur de cet objet était estimée à environ 150.000 euros. Le Département avait indiqué à l'époque que c'était "le plus clinquant" de la collection "mais pas le plus cher".

