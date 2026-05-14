Camavinga absent, Mateta présent : la liste des 26 Bleus pour la Coupe du monde !

La dernière liste de Didier Deschamps à la tête des Bleus ressemble bien à une liste de Deschamps : des meubles et une surprise par-ci, par-là. Le sélectionneur s’est présenté dans son costume préféré sur le plateau de Gilles Bouleau, ce jeudi soir, pour annoncer les 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, qui débutera le 11 juin prochain.

La belle semaine de Risser, les surprises Mateta et Lacroix

Les premières tendances de l’après-midi ont été confirmées, avec trois joueurs qui ont dû exploser de joie devant leur télé. D’abord Robin Risser, le seul novice du groupe, appelé pour camper le rôle du troisième gardien derrière Mike Maignan et Brice Samba. Une sacrée semaine pour celui qui a été élu meilleur gardien de la saison de Ligue 1 lundi, et qui a donc été préféré à Lucas Chevalier, à la cave au PSG et blessé en ce moment, ou encore à Hugo Lloris, qui avait fait acte de candidature pour un retour.…

CG pour SOFOOT.com