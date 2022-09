Camaïeu liquidé : Fabien Roussel fustige un "gouvernement de capitulards"

"On a un gouvernement d'incapables et de capitulards qui laisse nos entreprises fermer sans les défendre", accuse l'ancien candidat à l'élection présidentielle.

Deux ans après sa reprise et moins de deux mois après son placement en redressement judiciaire, l'enseigne de prêt-à porter nordiste Camaïeu a été mise en liquidation mercredi 28 septembre, une issue qu'a regrettée le gouvernement, mettant en cause l'actionnaire. "Le tribunal convertit le redressement en liquidation judiciaire", a déclaré son président à l'issue d'une audience d'environ trois heures et d'un délibéré express, précisant que l'activité serait maintenue "jusqu'à samedi 23h". Ensuite, les 511 magasins seront fermés et les 2.600 emplois supprimés.

Interrogé sur le sujet, le chef de file communiste Fabien Roussel a mis en cause sur RTL un gouvernement de "capitulards", qui n'a selon lui pas tout fait pour trouver une voie de sortie pour les employés sur le carreau.

"Que le gouvernement remette tout le monde autour de la table"

"Je regrette que l'Etat n'ait pas accordé les 15 jours de délai supplémentaire pour chercher les solutions", a déclaré le chef de fille communiste jeudi 29 septembre, évoquant des contacts avec des investisseurs potentiels par des syndicats, ainsi que les propositions d'aide des collectivités.

"Même s'il y a un mince espoir, il devrait être exploré", a t-il jugé, fustigeant la "gestion calamiteuse" d'un "groupe qui a repris Camaïeu il y a deux ans et qui a réussi à faire 260 millions d'euros de dette". "C'est pas le patron de ce groupe qui va être au chômage et bouffer des pates pendant trois mois", lance t-il. "Que le gouvernement remette tout le monde autour de la table. Qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait un investisseur, qui propose de racheter les magasins, de reprendre une partie des emplois, qu'on trouve des solutions ! On a un gouvernement d'incapables et de capitulards qui laisse nos entreprises fermer sans les défendre", a t-il encore accusé.

Du côté de l'exécutif, le ministre délégué à l'Industrie Roland Lescure a regretté le placement en liquidation judiciaire de Camaieu qu'il a qualifié de "grande déception", tout en affirmant que la priorité de l'Etat restait d'accompagner les salariés. " Le plan de reprise était très peu instruit avec un plan d'affaires qui tient sur une page. Je ne suis pas capable (dans ces conditions) d'engager les deniers publics. Je regrette qu'on en soit arrivé là", a-t-il déclaré. "La priorité c'est les salariés, si on avait pu s'assurer que cette entreprise perdurerait dans le cadre d'un redressement, avec une reprise crédible qui permettrait d'accompagner les salariés, on l'aurait fait", a ajouté le ministre, en assurant que l'Etat allait continuer de suivre le dossier. "Il y aura peut-être dans le cadre du processus de liquidation des offres de reprise et on les regardera de près", a-t-il ajouté.