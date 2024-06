Calendrier des législatives, procurations... Les règles d'une campagne au pas de course

La campagne officielle pour les élections législatives des 30 juin et 7 juillet a débuté lundi, avec un calendrier accéléré par rapport aux scrutins précédents Depuis dimanche soir, tous les candidats à l'un des 577 sièges de députés sont enregistrés en préfecture. Ils ont moins de deux semaines pour convaincre, la campagne s'achevant le 28 juin à minuit (le 27 juin à minuit dans les Outre-mer et pour les Français de l'étranger établis sur le continent américain).

Calendrier serré

A partir de ce lundi, les documents de propagande (professions de foi, bulletins de vote, affiches) vont être centralisés dans chaque circonscription, par une commission chargée de leur distribution. Les imprimeurs sont à pied d'œuvre pour livrer le matériel électoral en un temps record, avant mardi soir pour qu'il soit contrôlé et envoyé à temps.

Les programmes des candidats seront disponibles mercredi sur le site du ministère de l'Intérieur (programme-candidats.interieur.gouv.fr).

Pour bénéficier du premier jet des aides de l'État, les partis doivent déposer la liste complète de leurs candidats au ministère de l'Intérieur d'ici le 21 juin, date à laquelle les listes définitives seront publiées par les préfectures.

Temps de parole

Pour ces législatives anticipées, comme pour les européennes, le principe qui s'applique pour le temps de parole des candidats et de leurs partis, à la télévision et à la radio, est celui de l'équité et non l'égalité stricte.

Le temps d'antenne dépend de leurs résultats aux précédentes élections, législatives de 2022 et européennes du 9 juin, des sondages et de la capacité des partis à "animer la campagne" (via par exemple des réunions publiques), selon les termes de l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel.

Procuration et vote électronique

Il est trop tard pour s'inscrire sur les listes électorales, pour le premier comme pour le second tour. En revanche, les électeurs peuvent donner procuration à un proche, en principe jusqu'à la veille du scrutin.

Près de 874.000 électeurs avaient choisi cette solution aux dernières européennes et 16.044 procurations ont été validées pour la seule journée du 10 juin, au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur publiés sur son site.

Les Français résidant à l'étranger peuvent voter par vote électronique du 25 juin (12H00, heure de Paris) au 27 juin (12H00, heure de Paris).

Second tour

Certains candidats seront élus dès le premier tour, s'ils décrochent la majorité absolue des suffrages exprimés et les voix d'au moins un quart des électeurs de leur circonscription.

Les autres participeront au second tour s'ils cumulent au moins 12,5% des suffrages.