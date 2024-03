CAC 40 : les raisons d’un record

Ainsi, nous voici revenus dans le monde de l'optimisme financier. Comme un doux fumet d'opium se dégage des salles de marché. Les loups du trading salivent déjà sur leurs futurs bonus. Et les petits porteurs qui boursicotent pour améliorer leur retraite retrouvent le sourire.

Tout de même, on pourrait s'en étonner, tant les secousses et les dangers sont nombreux. À seulement 2 700 kilomètres de la France, les Ukrainiens se battent pour leur survie face à l'ours russe. Pas un jour ou presque ne se passe sans qu'on parle de faire basculer l'Europe en « économie de guerre ». Après des mois de baisse, le chômage remonte dans l'Hexagone. Et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, s'inquiète de rentrées fiscales moins importantes que prévu, ce qui n'est jamais bon signe.

Pourtant, on l'a dit, les investisseurs gardent le sourire ! Persuadés que nos plus grandes entreprises continueront à générer de la performance dans les prochains mois, ils ont porté le CAC 40 à son plus haut niveau historique : 8 000 points. Depuis quatre ans et le krach lié à la pandémie de Covid-19, l'indice phare de la Bourse de Paris a mieux que doublé, au point de « peser » 250 milliards d'euros de plus que le FTSE, son équivalent londonien. Cocorico !

Deux facteurs justifient ce phénomène : 1. Les excellents résultats de nos principaux fleurons du business ; les membres du