"C'est n'importe quoi" : Marseille retire 1.500 trottinettes en libre-service

Le maire de la ville a annoncé durcir le ton, s'en prenant à la mauvaise régulation des opérateurs.

(illustration) ( AFP / GERARD JULIEN )

Le maire de Marseille Benoît Payan a annoncé lundi 11 septembre le retrait de 1.500 trottinettes électriques en libre-service dans la ville, soit 37,5% de la flotte, parce que "c'est à peu près n'importe quoi", selon l'édile qui dénonce la mauvaise gestion des opérateurs.

"Il y a 4.000 trottinettes à Marseille et j'ai décidé d'en supprimer 1.500 tout de suite, rapidement. Pourquoi? Parce qu'en effet c'est à peu près n'importe quoi, c'est mal régulé, j'ai demandé aux opérateurs de faire des choses drastiques je vois que quelque fois ils ont trainé des pieds", s'est agacé le maire à la tête du Printemps marseillais (union de gauche) sur la radio France Bleu Provence .

"Si j'avais autant de lignes de métro qu'à Paris je vous dirais dès ce matin j'enlève les trottinettes", a-t-il ajouté, sachant qu'il n'y a que deux lignes de métro dans la deuxième ville de France. Début septembre, Paris est la première capitale européenne à les avoir bannies à la suite d'un vote populaire.

Accidents

Benoît Payan, qui menace d'aller plus loin, demande également aux opérateurs de déployer un tiers des trottinettes dans des quartiers non-centraux, dans une ville bien plus étendue que Paris, et de respecter les obligations légales.

Depuis début septembre, l'âge minimum pour conduire une trottinette électrique est passé de 12 à 14 ans et les amendes sont passées de 35 à 135 euros pour sanctionner la circulation à deux personnes sur une même trottinette ou sur les voies interdites.

Par ailleurs, Benoît Payan a pris "la décision d'abaisser la vitesse devant toutes les écoles de Marseille" à 30 km/h à la suite d'un accident devant une école vendredi.

Une élève de quatre ans a été renversée à la sortie de l'établissement, souffrant de multiples fractures, selon le Mouvement départemental des parents d'élèves du 13.

"Les travaux de sécurisation qui incombent à la Métropole doivent s'accélérer, tout comme les mesures de sécurisation des trottoirs (enlèvement des deux-roues et véhicules gênant les abords des établissements), qui incombent à la Ville. Les usagers de la route, eux, doivent prendre conscience des conséquences de leurs actes lorsqu’ils sont au volant ou au guidon", ajoute l'association de parents.