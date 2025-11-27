 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

C'est le grand bazar pour la diffusion du football belge
information fournie par So Foot 27/11/2025 à 10:37

C'est le grand bazar pour la diffusion du football belge

C'est le grand bazar pour la diffusion du football belge

C’est la panique dans le Plat Pays.

Alors que DAZN est en conflit avec la Jupiler Pro League concernant la diffusion des matchs du championnat belge, le ministre fédéral de la Protection des consommateurs, Rob Beenders, est sorti du bois ce mercredi pour exiger une clarification. Interrogé par Het Laatste Nieuws , l’homme politique belge se dit prêt à « intervenir de nouveau si les entreprises manquent à leurs obligations. Il n’appartient pas aux consommateurs de subir les conséquences des incertitudes commerciales » , continue-t-il.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nice en Ligue Europa : ceci ne doit plus être une blague
    Nice en Ligue Europa : ceci ne doit plus être une blague
    information fournie par So Foot 27.11.2025 11:47 

    Face au FC Porto ce jeudi soir, l'OGC Nice pourrait enchaîner un 17e match sans gagner en Coupe d'Europe. Il vaut peut-être mieux en rire qu'en pleurer, mais cette trop longue série n'a plus rien de drôle. Le FC Bâle (deux fois), la Real Sociedad, la Lazio, Ferencváros, ... Lire la suite

  • Vinícius égale Karim Benzema et se rapproche de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions
    Vinícius égale Karim Benzema et se rapproche de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions
    information fournie par So Foot 27.11.2025 11:15 

    Battre les plus grands pour devenir le plus grand. Après trois rencontres consécutives sans victoire, le Real Madrid de Xabi Alonso s’est enfin remis (difficilement) en marche sur la pelouse de l’Olympiakos (3-4). Un Kylian Mbappé de ses plus grands soirs s’est ... Lire la suite

  • Thomas Frank donne le prochain Ballon d'or à un joueur du PSG
    Thomas Frank donne le prochain Ballon d'or à un joueur du PSG
    information fournie par So Foot 27.11.2025 10:23 

    Difficile de faire beaucoup mieux. Mais jusqu’où va-t-il aller ? Auteur d’un triplé ce mercredi soir lors de la victoire du PSG contre Tottenham (5-3), Vitinha a une nouvelle fois éclaboussé l’Europe de son talent . D’abord sur une frappe en une touche du pied ... Lire la suite

  • Le tacle de Mohammed Salisu à ses attaquants après le nul de Monaco à Paphos
    Le tacle de Mohammed Salisu à ses attaquants après le nul de Monaco à Paphos
    information fournie par So Foot 27.11.2025 10:08 

    L’hôpital, la charité, etc. Buteur contre son camp malheureux dans les derniers instants de la partie, Mohammed Salisu avait des coupables tout trouvés pour la contre-performance de Monaco sur la pelouse de Paphos , mercredi soir. « Nous défendons bien. Nous avons ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank