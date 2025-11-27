C'est le grand bazar pour la diffusion du football belge

C’est la panique dans le Plat Pays.

Alors que DAZN est en conflit avec la Jupiler Pro League concernant la diffusion des matchs du championnat belge, le ministre fédéral de la Protection des consommateurs, Rob Beenders, est sorti du bois ce mercredi pour exiger une clarification. Interrogé par Het Laatste Nieuws , l’homme politique belge se dit prêt à « intervenir de nouveau si les entreprises manquent à leurs obligations. Il n’appartient pas aux consommateurs de subir les conséquences des incertitudes commerciales » , continue-t-il.…

CDB pour SOFOOT.com