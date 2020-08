Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ByteDance propose de céder tout TikTok pour avoir le feu vert US Reuters • 01/08/2020 à 16:13









BYTEDANCE PROPOSE DE CÉDER TOUT TIKTOK POUR AVOIR LE FEU VERT US NEW YORK (Reuters) - Le chinois ByteDance a accepté de céder complètement les activités américaines de TikTok pour tenter de sauver un accord avec la Maison blanche, ont dit à Reuters samedi deux sources proches du dossier, le président américain Donald Trump ayant déclaré la veille avoir décidé d'interdire cette application vidéo très populaire. ByteDance cherchait jusqu'ici à conserver une participation minoritaire dans l'activité américaine de TikTok, ce que la Maison blanche a refusé. Selon le nouveau projet d'accord, ByteDance sortirait complètement du capital et Microsoft Corp reprendrait TikTok aux Etats-Unis, ont dit les sources. Certains investisseurs de ByteDance sont basés sur le sol américain et pourraient se voir offrir l'opportunité de prendre des participations minoritaires dans l'activité, ont ajouté les sources. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de la Maison blanche, de ByteDance à Pékin ou de Microsoft. Selon les sources, la nouvelle proposition de ByteDance prévoit aussi que Microsoft soit en charge de la protection de toutes les données d'utilisateurs aux Etats-Unis. Elle autorise aussi une autre entreprise américaine, autre que Microsoft, à reprendre TikTok aux Etats-Unis. (Echo Wang, Gilles Guillaume pour la version française)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.