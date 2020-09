Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ByteDance dit avoir besoin de l'aval des USA et de la Chine pour TikTok Reuters • 17/09/2020 à 11:22









BYTEDANCE DIT AVOIR BESOIN DE L'AVAL DES USA ET DE LA CHINE POUR TIKTOK par Yingzhi Yang et Brenda Goh PEKIN (Reuters) - La proposition de ByteDance de faire d'Oracle le partenaire des activités de TikTok aux Etats-Unis nécessitera l'aval des autorités chinoises et américaines, a déclaré jeudi le groupe chinois, sommé par Donald Trump de céder son application de partage de vidéos aux Etats-Unis. Dans le cadre de cette proposition, soumise au cours du week-end à l'administration Trump, le groupe américain Oracle deviendrait le partenaire technologique de "confiance" de TikTok Global afin d'apaiser les craintes de Washington qui soupçonne l'application de transférer les données des utilisateurs américains aux autorités chinoises. Alors que Donald Trump a ordonné à ByteDance de céder les activités de TikTok aux Etats-Unis sous peine d'une interdiction qui devrait entrer en vigueur dès ce dimanche, une source proche du dossier a déclaré que ByteDance conserverait une participation majoritaire dans l'application dans le cadre du partenariat avec Oracle. ByteDance a déclaré jeudi à Global Times, un journal proche du Parti communiste chinois, qu'une vente de ses activités ou de ses technologies ne faisait pas partie de l'accord conclu avec Oracle. Sollicité, le groupe s'est abstenu de tout commentaire. Donald Trump a dit mercredi qu'il n'était pas favorable à ce que le groupe chinois conserve une participation majoritaire dans TikTok, six élus républicains ayant déjà demandé au président américain de rejeter la proposition de ByteDance. La Chine, qui s'oppose à une vente forcée de TikTok, a amendé le mois dernier ses règles en matière de contrôle des exportations, lui permettant d'intervenir sur le transfert de l'algorithme de TikTok à un acquéreur étranger. (Yingzhi Yang à Pékin et Brenda Goh à Shanghai; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

