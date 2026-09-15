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Bureau du recensement des États-Unis : 92,1 % des Américains ont bénéficié d'une assurance maladie pendant une partie ou la totalité de l'année 2025
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 16:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Aux États-Unis, la plupart des personnes ont bénéficié d'une assurance maladie pendant une partie ou la totalité de l'année 2025, a indiqué mardi le Bureau du recensement, mais 7,9 % d'entre elles n'ont bénéficié d'aucune couverture maladie à aucun moment.

Il ne s'agit pas d'un changement significatif par rapport à l'année précédente, a précisé le Bureau.

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2 commentaires

  • 16:49

    Avec une mutuelle privée chère mais assez basique le reste à charge peut atteindre des milliers d euros pour un simple trajet en ambulance , obligeant le malade à faire un crédit pour étaler les frais .. c est intéressant d écouter des cas concrets , on comprend tout de suite comme le système américain est une purge. .. avec internet beaucoup d américains s en rendent compte. ... 11 % du pib dans la santé en Allemagne , en France .. 17% aux usa

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