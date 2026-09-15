Bureau du recensement des États-Unis : 92,1 % des Américains ont bénéficié d'une assurance maladie pendant une partie ou la totalité de l'année 2025

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Aux États-Unis, la plupart des personnes ont bénéficié d'une assurance maladie pendant une partie ou la totalité de l'année 2025, a indiqué mardi le Bureau du recensement, mais 7,9 % d'entre elles n'ont bénéficié d'aucune couverture maladie à aucun moment.

Il ne s'agit pas d'un changement significatif par rapport à l'année précédente, a précisé le Bureau.