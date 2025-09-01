 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Bulgarie: L'avion de Von Der Leyen touché par un brouillage, la Russie suspectée
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 13:07

Ursula von der Leyen lors d'une conférence de presse à Pékin

Ursula von der Leyen lors d'une conférence de presse à Pékin

Le système GPS d'un avion transportant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été brouillé dimanche alors qu'il se dirigeait vers la Bulgarie, a déclaré lundi un porte-parole de l'Union européenne (UE), confirmant une information du Financial Times (FT).

"Nous pouvons effectivement confirmer qu'il y a eu brouillage GPS, mais l'avion a atterri sans encombre en Bulgarie", a déclaré ce porte-parole.

"Nous avons reçu des informations des autorités bulgares selon lesquelles elles soupçonnent une interférence manifeste de la Russie", a-t-il ajouté.

Le FT, citant trois responsables au fait de la situation, avait rapporté auparavant qu'un brouillage russe présumé avait mis hors service les systèmes de navigation GPS de l'aéroport bulgare de Plovdiv et contraint l'avion d'Ursula von der Leyen à recourir à des cartes manuelles pour son atterrissage.

(Reportage Bart Meijer, rédigé par Charlotte Van Campenhout à Bruxelles et Abu Sultan à Bangalore; version française Claude Chendjou; édité par Augustin Turpin)

    Les affidés du kremlin sont de sortie immédiatement la news publiée. Quel râté dans la coordination.

