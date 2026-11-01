Bulgarie-Iotova en passe de devenir la première femme élue présidente du pays

(Actualisé avec sondage en sortie des urnes)

Iliana Iotova, soutenue par l'ancien président bulgare Rumen Radev, perçu comme proche du Kremlin, est donnée dimanche en tête du second tour de l'élection présidentielle en Bulgarie, selon des sondages en sortie des urnes.

Présidente par intérim, Iliana Iotiva, qui est créditée de 51% des voix contre 43 à 45% pour le Premier ministre par intérim Andrey Gyurov, deviendrait la première femme élue à la présidence de la Bulgarie, un titre essentiellement représentatif.

Les résultats définitifs doivent être publiés lundi.

Iliana Iotova, 61 ans, avait devancé au premier tour Andrey Gyurov, 50 ans, mais n'était pas parvenue à atteindre le seuil des 50% de voix alors que les électeurs devaient choisir parmi 27 candidats.

Le taux de participation, particulièrement bas, oscillait entre 27 et 29%, contre 23% pour le scrutin de dimanche dernier.

L'élection présidentielle en Bulgarie se déroule dans un contexte marqué par une série d'attaques de drones en octobre contre des navires marchands en mer Noire, au large des côtes bulgares.

Les deux principaux candidats à la présidence ont condamné ces attaques, tandis qu'à l'international elles font redouter une éventuelle extension de la guerre en Ukraine.

Iliana Iotova est devenue présidente par intérim en janvier à la suite de la démission de Rumen Radev, qui briguait alors le poste de Premier ministre.

"J'ai voté pour que la Bulgarie soit un Etat fort dans une Europe forte, mais aussi pour que la Bulgarie possède sa propre politique étrangère et une voix quand elle a besoin de défendre ce qu'il y a de plus important : l'intérêt national", a déclaré dimanche Iliana Iotova.

Andrey Gyurov, qui a occupé le poste de Premier ministre par intérim cette année, bénéficie du soutien des partis réformistes pro-occidentaux et exprime depuis longtemps son soutien à l'Ukraine. Il a signé un accord de coopération en matière de sécurité avec Kyiv lorsqu'il était Premier ministre.

De nombreuses personnalités politiques de droite, parmi lesquelles l'ancien Premier ministre Boïko Borisov, ont exprimé leur soutien à Andrey Gyurov.

La Bulgarie est une République parlementaire où le chef du gouvernement détient l'essentiel du pouvoir exécutif, alors que le chef de l'Etat a un rôle essentiellement représentatif.

(Reportage Alex Lefkowitz; version française Claude Chendjou)