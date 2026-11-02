Bulgarie-Iliana Iotova devient la première femme élue présidente du pays

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Iliana Iotova, la présidente par intérim de la Bulgarie, soutenue par l'ancien président bulgare Roumen Radev - perçu comme un proche du Kremlin - a remporté le second tour de l'élection présidentielle, selon les résultats quasi définitifs publiés lundi par la Commission électorale centrale.

Elle devient ainsi la première femme élue à la tête de l'un des pays les plus pauvres de l'Union européenne, également membre de l'Otan.

Les sondages sortis des urnes avaient donné Iliana Iotova gagnante dès dimanche. Le taux de participation a légèrement augmenté par rapport au premier tour, mais il est resté faible, à moins de 30%.

Avec 99,95% des procès-verbaux de bureau de vote dépouillés, le tandem Iliana Iotova a recueilli 57,58% des suffrages, soit environ 1,1 million de voix, tandis que son adversaire Andreï Guiourov, qui a occupé le poste de Premier ministre par intérim pendant quelques mois cette année, a obtenu 39,47%, soit environ 749.500 voix.

Iliana Iotova, soutenue notamment par le Parti socialiste bulgare et alliée du Premier ministre pro-russe Roumen Radev, 62 ans, s'est présentée durant la campagne comme la "présidente de la paix".

Elle occupe ses fonctions par intérim depuis janvier et la démission de Roumen Radev de la présidence pour se présenter aux élections législatives anticipées d'avril, qu'il a remportées avec sa formation.

(Alex Lefkowitz, Version française Benoit Van Overstraeten)