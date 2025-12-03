Bulgarie-Fronde sociale contre le budget 2026, le président demande la démission du gouvernement

Le président bulgare, Roumen Radev, a appelé à la démission du gouvernement minoritaire du Premier ministre Rosen Jeliazkov alors que la préparation du budget 2026 suscite la contestation populaire.

Face aux rassemblements massifs de manifestants s'indignant de la hausse prévue des impôts pour financer l'augmentation des dépenses, le gouvernement de Rosen Jeliazkov a retiré mardi son projet de budget - le premier rédigé en euros alors que le pays va adopter la monnaie européenne à partir du 1er janvier 2026.

La crise budgétaire en Bulgarie témoigne de l'instabilité politique à laquelle ce pays des Balkans fait face, sept élections ayant été organisées au cours des quatre dernières années après l'effondrement des coalitions au pouvoir.

Les dernières élections se sont tenues octobre 2024, mais le Parlement n'a approuvé le cabinet de Rosen Jeliazkov qu'en janvier, après des mois de négociations.

"La Bulgarie a besoin d'un véritable changement qui conduira à l'État de droit et à la restauration de l'État et c'est une chose que la coalition gouvernementale actuelle ne peut réaliser", a déclaré le président bulgare lors d'une allocution diffusée sur la chaîne publique BNT mardi soir.

Selon le chef de l'Etat, les manifestations de lundi sont le signe que le gouvernement n'a pas répondu aux attentes de la population.

"Des élections anticipées sont le seul moyen d'avancer", a déclaré Roumen Radev.

Roumen Radev, au pouvoir depuis 2017 dans un rôle essentiellement protocolaire, critique le gouvernement dominé par le parti GERB (Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie), qu'il accuse de corruption.

Le parti d'opposition CC-DB (Continuer le changement démocratique en Bulgarie) a déclaré à Reuters qu'il déposerait une motion de défiance contre le gouvernement vendredi et organiserait une nouvelle manifestation la semaine prochaine. Il s'agirait du sixième vote de défiance auquel le gouvernement est confronté depuis son entrée en fonction.

La coalition au pouvoir a rejeté les appels à la démission du gouvernement, Boyko Borissov, le président du parti GERB, mettant en garde contre le "chaos" qui pourrait s'ensuivre avec la montée en flèche des prix après l'adoption de l'euro.

Le gouvernement n'a pas répondu aux demandes de commentaire de Reuters.

(Rédigé par Georgi Slavov et Daria Sito-Sucic, avec Angeliki Koutantou ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)