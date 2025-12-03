Zone euro: Les prix à la production progressent de 0,1% en octobre

Un ouvrier sidérurgiste à Duisbourg en Allemagne

Les prix à la production en zone euro ont progressé en ligne avec les attentes en octobre par rapport au mois précédent, montrent les données publiées mercredi par Eurostat.

Ces prix ont progressé de 0,1% en octobre, après un repli de 0,1% en septembre. Sur un an, ils baissent de 0,5% après un recul de 0,2% un mois plus tôt.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une légère progression (+0,1%) des prix d'un mois sur l'autre et sur une baisse de 0,4% en rythme annuel.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)