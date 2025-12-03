 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro: Les prix à la production progressent de 0,1% en octobre
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 14:00

Un ouvrier sidérurgiste à Duisbourg en Allemagne

Un ouvrier sidérurgiste à Duisbourg en Allemagne

Les prix à la production en zone euro ont progressé en ligne avec les attentes en octobre par rapport au mois précédent, montrent les données publiées mercredi par Eurostat.

Ces prix ont progressé de 0,1% en octobre, après un repli de 0,1% en septembre. Sur un an, ils baissent de 0,5% après un recul de 0,2% un mois plus tôt.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une légère progression (+0,1%) des prix d'un mois sur l'autre et sur une baisse de 0,4% en rythme annuel.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 14:11

    Si nous dépensons toujours autant, nous en avons moins pour le même prix! alors forcément la concurence augmente pour écouler la production. Et plus nous paierons d'impôts, moins nous dépenserons... ce n'est que le début de la fin.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank