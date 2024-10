Budget: le secteur de l'e-commerce inquiet d'une taxation sur les entrepôts

( AFP / BERTRAND GUAY )

Les professionnels de la vente en ligne et de la logistique s'inquiètent de l'extension de la taxe sur les surfaces commerciales aux entrepôts géants qui devrait être discutée en fin de semaine à l'Assemblée nationale dans le cadre du budget, a fait savoir jeudi la Fevad à l'AFP.

Cette taxe, appelée Tascom, concernerait les entrepôts de plus de 10.000 m² si elle était votée et coûterait 35 euros du mètre carré, selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad).

Des amendements en ce sens ont été approuvés vendredi par la commission des Finances et devraient être discutés en séance publique "vendredi au plus tôt ou ce week-end", selon la Fevad.

Cette dernière appelle les parlementaires à rejeter cette disposition "qui mettrait en péril nos entreprises, les 200.000 emplois dans les territoires et le pouvoir d’achat de nos concitoyens", selon un communiqué.

"Shein et Temu ont dû sabrer le champagne vendredi soir", a ironisé le délégué général de la Fevad Marc Lolivier sur LinkedIn. "Seuls les produits qui arriveraient directement d'ailleurs sont exonérés (de cette taxe, NDLR): c’est exactement le modèle économique des entreprises asiatiques comme Shein et Temu, dont la concurrence fragilise déjà fortement nos entreprises françaises et européennes", a dénoncé M. Lolivier.

L'extension de la Tascom aux entrepôts "créerait une charge fiscale sur la chaine logistique sans précédent en Europe et dans le monde", s'affole encore l’Union des entreprises de transport et de logistique de France (Union TLF) dans un autre communiqué.

De son côté, la Confédération des grossistes de France a estimé que "la Tascom est un dispositif conçu pour les surfaces de vente" et qu'elle est donc "par définition inadaptée aux entrepôts et viendrait porter un coup terrible à la filière logistique".