Budget : le déficit pourrait finalement atteindre 6,2% du PIB en 2024, selon Bercy

Le gouvernement souhaite ramener le déficit à 5% du PIB dès 2025 via un effort budgétaire de 60 milliards d'euros

Antoine Armand à Paris, le 22 octobre 2024. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le dérapage budgétaire pourrait être encore plus marqué que prévu : le déficit de la France va peut-être atteindre 6,2% du PIB en 2024, a prévenu dimanche 27 octobre le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie Antoine Armand, selon qui le chiffre exact sera connu "dans les tous prochains jours".

Interrogé sur le déficit public, prévu pour l'heure dans le projet de budget à 6,1%, il a estimé qu'il serait à "un peu plus de 6%", "entre 6,1 et 6,2% selon toute vraisemblance". "On verra dans les tous prochains jours", a-t-il complété.

60 milliards d'euros d'économies

Le gouvernement souhaite le ramener à 5% du PIB dès 2025 via un effort budgétaire de 60 milliards d'euros dont 20 milliards proviennent de hausses d'impôts et 40 milliards de réduction des dépenses.

Le déficit public a subi un lourd dérapage en 2024, puisque l'ancien gouvernement prévoyait 5,1% pour cette année .

La commission des Finances de l'Assemblée nationale a de son côté demandé à obtenir les pouvoirs d'une commission d'enquête pour se pencher sur ce sujet, quand son homologue du Sénat a relancé une mission d'information sur la dégradation des comptes publics.