 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Budget de la Sécu : le gouvernement propose 850 millions d'euros supplémentaires pour soutenir les établissements de santé
information fournie par Boursorama avec Media Services 12/11/2025 à 17:47

Selon l'amendement porté par le gouvernement "la progression de l'enveloppe dédiée aux établissements de santé "atteindra ainsi 3,2% en 2026, contre 2,4%" dans la copie initiale du projet de loi". ( AFP / THOMAS SAMSON )

Selon l'amendement porté par le gouvernement "la progression de l'enveloppe dédiée aux établissements de santé "atteindra ainsi 3,2% en 2026, contre 2,4%" dans la copie initiale du projet de loi". ( AFP / THOMAS SAMSON )

L’exécutif a annoncé le dépôt d’un amendement au projet de budget de la Sécurité sociale afin de rehausser d’un milliard d’euros l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2026.

"Je porterai un amendement (mercredi) après-midi suite à la décision de monsieur le Premier ministre, d'un milliard" supplémentaire pour les dépenses de Santé en 2026, dont "850 millions pour nos établissements de santé", a dit Stéphanie Rist devant les sénateurs, lors de la séance de questions au gouvernement.

"La progression de l'enveloppe dédiée aux établissements de santé "atteindra ainsi 3,2% en 2026, contre 2,4%" dans la copie initiale du projet de loi" , indique l'amendement en question.

Cela doit permettre selon le texte " d'accompagner la reprise d’activité observée depuis 2024, soutenir la démarche de transformation du secteur et concourir à la réduction du déficit des établissements ".

La "pire cure d'économies"

Les 150 millions d'euros restants iront aux soins de ville et au "fonds régional d'intervention" et permettront de financer notamment le développement des "maisons France Santé" voulue par le gouvernement. Au total, le taux d’évolution de l’Ondam est ainsi rehaussé à 2,0%, contre 1,6% au départ .

Dès sa publication en octobre, les fédérations hospitalières tous secteurs (public, privé, associatif, centres anti-cancer...) ont largement critiqué le projet de budget de la Sécu pour 2026, y voyant la "pire cure d'économies" depuis 2010.

Elles estimaient qu'il manquerait au moins "1,1 milliard d'euros" aux hôpitaux et cliniques et rappelaient que les dépenses de santé augmentent naturellement chaque année d'environ 4% , poussées notamment par le vieillissement de la population, la hausse des maladies chroniques et l'inflation.

Budget France

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une photographie de Donald Trump et Jeffrey Epstein projetée le 17 septembre 2025 sur les murs du château de Windsor, au Royaume-Uni, par le groupe de militants Led By Donkeys, en marge de la visite d'Etat du président américain à Londres ( AFP / Lena VOELK )
    Epstein a affirmé dans un email que Trump "savait à propos des filles"
    information fournie par AFP 12.11.2025 18:29 

    Le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein a affirmé que Donald Trump "savait à propos des filles" dans un email de 2019 attribué au financier new-yorkais mort en prison la même année, et rendu public mercredi par des parlementaires démocrates. La Maison Blanche ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit dans le vert, une levée du "shutdown" attendue aux USA
    information fournie par Reuters 12.11.2025 18:27 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé mercredi dans le vert une séance marquée par l'appétit pour les actifs risqués et le recul de la volatilité alors que les traders anticipent la fin de la paralysie de l'administration fédérale américaine, ... Lire la suite

  • Carrefour caddies (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    Carrefour annonce l'arrivée de la famille Saadé, comme nouvel actionnaire
    information fournie par Zonebourse 12.11.2025 18:19 

    Le Conseil d'administration de Carrefour annonce l'arrivée de la famille Saadé, comme nouvel actionnaire de référence de Carrefour avec une participation d'environ 4% du capital. Le Conseil d'administration de Carrefour a coopté Carrix, entité détenue par la famille ... Lire la suite

  • Le Sénat se penche à partir de mercredi sur un projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, dont le gouvernement espère tirer plus de deux milliards d'euros ( AFP / Ludovic MARIN )
    Le plan de lutte contre la fraude sociale et fiscale soumis au Sénat
    information fournie par AFP 12.11.2025 18:11 

    Le Sénat a commencé mercredi l'examen d'un projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales dont le gouvernement espère tirer plus de deux milliards d'euros, malgré la vive opposition de la gauche qui dénonce un "acharnement" contre les allocataires. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank