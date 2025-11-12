Budget de la Sécu : le gouvernement propose 850 millions d'euros supplémentaires pour soutenir les établissements de santé

Selon l'amendement porté par le gouvernement "la progression de l'enveloppe dédiée aux établissements de santé "atteindra ainsi 3,2% en 2026, contre 2,4%" dans la copie initiale du projet de loi". ( AFP / THOMAS SAMSON )

L’exécutif a annoncé le dépôt d’un amendement au projet de budget de la Sécurité sociale afin de rehausser d’un milliard d’euros l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2026.

"Je porterai un amendement (mercredi) après-midi suite à la décision de monsieur le Premier ministre, d'un milliard" supplémentaire pour les dépenses de Santé en 2026, dont "850 millions pour nos établissements de santé", a dit Stéphanie Rist devant les sénateurs, lors de la séance de questions au gouvernement.

"La progression de l'enveloppe dédiée aux établissements de santé "atteindra ainsi 3,2% en 2026, contre 2,4%" dans la copie initiale du projet de loi" , indique l'amendement en question.

Cela doit permettre selon le texte " d'accompagner la reprise d’activité observée depuis 2024, soutenir la démarche de transformation du secteur et concourir à la réduction du déficit des établissements ".

La "pire cure d'économies"

Les 150 millions d'euros restants iront aux soins de ville et au "fonds régional d'intervention" et permettront de financer notamment le développement des "maisons France Santé" voulue par le gouvernement. Au total, le taux d’évolution de l’Ondam est ainsi rehaussé à 2,0%, contre 1,6% au départ .

Dès sa publication en octobre, les fédérations hospitalières tous secteurs (public, privé, associatif, centres anti-cancer...) ont largement critiqué le projet de budget de la Sécu pour 2026, y voyant la "pire cure d'économies" depuis 2010.

Elles estimaient qu'il manquerait au moins "1,1 milliard d'euros" aux hôpitaux et cliniques et rappelaient que les dépenses de santé augmentent naturellement chaque année d'environ 4% , poussées notamment par le vieillissement de la population, la hausse des maladies chroniques et l'inflation.