France: la production manufacturière baisse de nouveau en juin, selon l'Insee

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

La production manufacturière française a de nouveau nettement baissé en juin, indique mercredi l'Insee, tandis que la production dans l'ensemble de l'industrie a très légèrement rebondi.

La production manufacturière a baissé de 1,1%, après un recul de déjà 1% en mai. La production industrielle dans son ensemble a augmenté de 0,1% en juin après une baisse équivalente en mai, selon l'Institut national de la statistique.

La production a baissé en juin dans toutes les grandes branches de l’industrie manufacturière: -3,8% après -2,1% en mai dans la fabrication de matériels de transport, -0,6% après -0,4% dans le groupement "autres produits industriels" (métallurgie, chimie, pharmacie..), -0,8% après -0,3% dans les industries agroalimentaires, et -0,3% après -2,8% dans la fabrication de biens d’équipement électriques, électroniques et informatiques.

Elle baisse "de nouveau fortement" dans la cokéfaction et le raffinage (-12,0% après -11,7%). Cela s'explique, selon l'Insee, par l'arrêt d'une raffinerie pour maintenance et par des baisses de production au cours de l’épisode de canicule.

À l’inverse de l’industrie manufacturière, la production "accélère nettement" dans l'ensemble "industries extractives, énergie, eau" (+3,8% après +2,9%), particulièrement en raison d'une hausse de la consommation d’électricité pendant la canicule.

Sur un an, la production augmente: la production industrielle dans son ensemble a augmenté de 1,9% au deuxième trimestre par rapport au deuxième trimestre 2025, et la production manufacturière seule a augmenté de 1,1% sur la même période.

Enfin, annonce l'Insee, la production s'est "repliée nettement" dans la construction en juin (-2,9% après +1,2% en mai) et elle a baissé de 2,9% sur un an.