Budget de l'Élysée : « Macron dépense plus que Hollande »

Il n'est plus parlementaire, mais René Dosière continue de suivre d'un ?il sourcilleux les dépenses de l'Élysée et du gouvernement. Et, ces jours-ci, le président de l'Observatoire de l'éthique publique, qui vient de publier un livre sur vingt ans de combat contre le « secret-dépense » de l'Élysée (1), est en pétard. Il regrette que le budget 2020 de l'Élysée, approuvé le 25 octobre en commission des Finances de l'Assemblée nationale, n'ait fait l'objet d'aucune critique sérieuse, à ses yeux. Il s'établit pourtant à 110,5 millions d'euros, contre 106,8 millions en 2019 (même si ce dernier budget n'a pas été totalement arrêté). « ?Je n'ai jamais vu ça, peste Dosière. C'est le troisième rapporteur en trois ans, ce qui aboutit à supprimer tout contrôle sur le budget de la présidence et, pour la première fois, le rapporteur ne vient pas de l'opposition. L'exécutif maîtrise et manipule le Parlement.? »Selon lui, il y a pourtant des éclaircissements à demander. « Macron dépense plus que Hollande », note l'ex-député socialiste. Le dernier budget voté sous la présidence Hollande, en 2016, s'établissait en effet à 101,7 millions d'euros, soit une hausse de 8,8 millions en trois ans.Travaux à BrégançonL'augmentation est pour l'essentiel imputable aux dépenses de personnel, donc aux recrutements. Elles s'élevaient à 65,2 millions en 2016, mais à 71,5 millions en 2019 et 2020. Si les dépenses liées aux...