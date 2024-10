Budget : Darmanin et Grégoire proposent que l'État cède 10% de ses parts dans des sociétés cotées, le ministre du Budget "pas opposé" à l'idée

"Que faisons-nous encore dans Orange, Stellantis, la FDJ ?", se sont interrogés les anciens ministres.

Laurent Saint-Martin à Paris, le 15 octobre 2024. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Vendre une partie des participations de l'État dans certaines entreprises cotées ? C'est l'idée avancée par des députés macronistes, dont Gérald Darmanin, pour aider à faire face au déficit public. Une idée de laquelle le ministre du Budget et des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, est prêt à discuter, a-t-il affirmé dimanche 21 octobre, en émettant cependant quelques réserves.

"Je ne me suis jamais opposé au débat des cessions de participations de l'État", a-t-il indiqué sur France Inter / France Télévisions , interrogé sur une proposition des ex-ministres Olivia Grégoire et Gérald Darmanin et du député Mathieu Lefèvre.

Dans un tribune publiée dans La Tribune dimanche, les trois députés du parti Renaissance suggèrent de céder "des participations dans lesquelles l'État lui-même ne comprend d'ailleurs plus vraiment ni son rôle ni sa mission" .

Ils ciblent "notamment 180 milliards de participations dans des entreprises cotées: vendre seulement 10% de ces participations rapporterait autant, voire plus, que la hausse contre-productive de l'impôt sur les sociétés ou l'augmentation des charges du travail prévues par le gouvernement", affirment-ils.

"Que faisons-nous encore dans Orange, Stellantis, la FDJ ?", demandent-ils, expliquant qu'ils déposeront un amendement en ce sens pour le budget 2025.

Le ministre des Comptes publics a estimé dimanche midi qu'il s'agissait d'un "débat intéressant", tout en émettant quelques réserves. "Il faut toujours soupeser entre la cession de parts qui permet le remboursement de la dette (...) et le manque à gagner par les dividendes que cela crée si vous cédez vos parts", a-t-il souligné, prenant l'exemple notamment de la participation de l'État dans EDF.

La question des dividendes

Dans le budget 2025, "il y a un dividende exceptionnel qui est versé par EDF, entreprise publique. Si demain EDF n'était plus une entreprise publique, ce dividende là ne participerait pas à la réduction de notre déficit ", a-t-il expliqué.

"À chaque fois, il faut regarder secteur par secteur, entreprise par entreprise", a-t-il plaidé, "mais le principe d'avoir une revue de portefeuille des participations de l'État et de se demander quelle est la pertinence aujourd'hui de ces participations ne me choque absolument pas".

Globalement, le ministre a défendu le budget 2025 comme "un budget d'équilibre" et contesté les prévisions de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), qui table sur un ralentissement de la croissance à 0,8%, soit 0,3 point de moins que la prévision de l'exécutif. "Ce ne sont pas nos estimations. Nous avons prévu une croissance de 1,1% , qui est déjà une croissance effectivement impactée par le ralentissement que ce budget peut créer", a-t-il indiqué.

"Ce budget n'est ni un matraquage fiscal ni austéritaire. C'est un budget d'équilibre qui n'est pas de nature à ralentir trop fortement cette croissance-là", s'est-il justifié, "Donc nous estimons que 1,1% de croissance est une prévision réaliste".