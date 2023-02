Budget auto : les déplacements en voiture ont coûté entre 14 et 25% plus cher en 2022

Entre la hausse des prix des carburants et l'augmentation des embouteillages, le budget des automobilistes a explosé l'an dernier, selon les données du dernier TomTom Index.

Bloqués pendant deux ans à cause du Covid, les Français ont repris la voiture en 2022 et leurs finances ont été impactées , notamment pour ceux qui circulent dans les grandes villes, selon le dernier TomTom Traffic Index publié ce mercredi 15 février,relayé notamment par BFMTV .

Selon cette étude réalisée au niveau mondial avec 389 agglomérations de 56 pays, dont 25 dans l'Hexagone, outre la flambée des prix du carburant, les Français ont payé la hausse des embouteillages. "En 2022, le coût moyen de déplacement en France a augmenté de 14% pour un véhicule essence et 25% pour une voiture diesel par rapport à 2021", souligne le le spécialiste des solutions GPS.

Sans surprise, en France, Paris reste la ville plus embouteillée (11e au niveau mondial) avec plus de 109 heures perdues dans les bouchons l'an dernier*. Pour réaliser 10.000 kilomètres dans la capitale, un utilisateur de véhicule essence a dépensé en moyenne 1.602 euros de carburant en 2022, en hausse de 16% par rapport à 2021, contre 1.479 euros pour ceux roulant au diesel, mais en hausse de 28% sur un an .

En Île-de-France, les coûts sont moindres, mais en hausse : 1.248 euros pour un diesel en 2022 contre 979 euros en 2021, et 1.341 euros pour une motorisation essence contre 1.159 euros en 2021.

* Estimation par rapport au temps le plus court nécessaire pour effectuer un parcours type domicile-travail de 10 kilomètres aller, 10 kilomètres retour, aux heures de pointe.