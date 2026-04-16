Budget 2027 : François Hollande plaide pour des discussions "dès à présent" et un 49.3 rapide pour éviter de perturber la présidentielle

Si "personne n'a envie de censurer un gouvernement à six mois d'une présidentielle", un tel risque ne peut pas être écarté.

François Hollande à Paris, le 11 avril 2026. ( AFP / IAN LANGSDON )

"Assurer la stabilité du pays" et trouver un compromis rapidement avant l'entrée dans la campagne présidentielle. L'ancien président de la République François Hollande préconise jeudi 16 avril d'entamer les négociations sur le budget 2027 dès maintenant pour parvenir à un "compromis" qui puisse être adopté rapidement via un 49.3 cet automne.

"Le budget doit être préparé dès à présent en concertation avec les groupes d'oppositions qui veulent assurer la stabilité du pays", affirme-t-il jeudi auprès de Politico et de l' AFP .

"Ma préférence serait qu'un compromis soit trouvé avant le dépôt, et qu'un 49.3 soit déclenché au terme d'une courte discussion budgétaire , pour éviter les votes de circonstance et les surenchères en période préélectorale", ajoute-t-il.

"Stabilité minimale"

Si le risque de censure ne peut être écarté, "personne n'a envie de censurer un gouvernement à six mois d'une présidentielle", assure l'ancien président, devenu député de Corrèze.

Un tel budget ne pourra porter de "réformes structurelles" , mais permettra d'assurer une "stabilité minimale", souligne François Hollande, selon lequel le sujet n'a pas encore été discuté au sein du groupe PS à l'Assemblée.

L'examen du budget 2027 doit démarrer début octobre. Un comité d'alerte sur les finances publiques doit se tenir mardi, auquel sont conviées les forces politiques. L'occasion de faire un point sur l'exécution du budget 2026, et de se tourner déjà vers le suivant.

Le budget 2026 a été adopté au forceps en début d'année, au terme de longues discussions avec le PS, et d'un accord de non censure, dont le prix a notamment été le gel de la réforme des retraites.